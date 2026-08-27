Мэр Сочи «от души» поздравил родителей с гибелью сына-оккупанта

Мэр Сочи «от души» поздравил родителей с гибелью сына-оккупанта11
- 27.08.2026, 15:56
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Российский чиновник поделился циничным видео.
Мэр Сочи Андрей Прошунин опубликовал в своем Telegram-канале видео встречи с родителями погибшего в Украине военнослужащего Айка Роганяна. Он передал им орден Мужества, которым Владимир Путин посмертно наградил военнослужащего.
«Боль утраты, понятно, ничем не перебить. Но тем не менее он этого заслужил», — сказал Прошунин и вручил медаль матери погибшего.
После этого глава города пожал руку отцу военнослужащего и добавил: «От души. Поздравляю. За сына вам большое спасибо».
Прошунин также заверил родителей погибшего, что память о нем в Сочи будет сохранена так же, как и «обо всех героях, которые уходят на защиту нашей родины». Кроме того, мэр пообещал семье Роганяна помощь и поддержку, подчеркнув: «Мы всегда рядом с вами».