закрыть
27 августа 2026, четверг, 18:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мэр Сочи «от души» поздравил родителей с гибелью сына-оккупанта

11
  • 27.08.2026, 15:56
  • 6,004
Мэр Сочи «от души» поздравил родителей с гибелью сына-оккупанта

Российский чиновник поделился циничным видео.

Мэр Сочи Андрей Прошунин опубликовал в своем Telegram-канале видео встречи с родителями погибшего в Украине военнослужащего Айка Роганяна. Он передал им орден Мужества, которым Владимир Путин посмертно наградил военнослужащего.

«Боль утраты, понятно, ничем не перебить. Но тем не менее он этого заслужил», — сказал Прошунин и вручил медаль матери погибшего.

После этого глава города пожал руку отцу военнослужащего и добавил: «От души. Поздравляю. За сына вам большое спасибо».

Прошунин также заверил родителей погибшего, что память о нем в Сочи будет сохранена так же, как и «обо всех героях, которые уходят на защиту нашей родины». Кроме того, мэр пообещал семье Роганяна помощь и поддержку, подчеркнув: «Мы всегда рядом с вами».

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук