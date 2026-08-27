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Белорусскому новичку «Нэшвилла» звонили из 29 команд НХЛ

  • 27.08.2026, 15:15
Белорусскому новичку «Нэшвилла» звонили из 29 команд НХЛ
виталий пинчук

За хоккеистом Виталием Пинчуком велась настоящая охота.

Белорусский форвард «Нэшвилла» Виталий Пинчук поведал, как им интересовались другие клубы Национальной хоккейной лиги, пишет betnews.

— В основном звонили агенту, потому что это было по ходу сезона. Дэн [Мильштейн] говорил, что 29 команд из 32.

— А оставшиеся три были не в курсе, что ты продаешься?

— Это из-за политических взглядов. Есть три команды, которые не любят русских и белорусов. А так да — почти все клубы.

— Как они соревновались за тебя? Какие предлагали «плюшки»?

— Допустим, в «Нью-Джерси» говорили: мол, вот у нас арена рядом. Нет тренировочной — играем и тренируемся на одной и той же. Не надо все время ездить по разным. Кто-то говорил, что климат у нас хороший, город безопасный — приводит такой вот аргумент, потому что я еду в другую страну с другим менталитетом.

— Это кто так звал?

— «Даллас», — сказал Пинчук в выпуске ютуб-канала «Каникулы хоккеиста».

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