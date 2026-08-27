Белорусскому новичку «Нэшвилла» звонили из 29 команд НХЛ
- 27.08.2026, 15:15
За хоккеистом Виталием Пинчуком велась настоящая охота.
Белорусский форвард «Нэшвилла» Виталий Пинчук поведал, как им интересовались другие клубы Национальной хоккейной лиги, пишет betnews.
— В основном звонили агенту, потому что это было по ходу сезона. Дэн [Мильштейн] говорил, что 29 команд из 32.
— А оставшиеся три были не в курсе, что ты продаешься?
— Это из-за политических взглядов. Есть три команды, которые не любят русских и белорусов. А так да — почти все клубы.
— Как они соревновались за тебя? Какие предлагали «плюшки»?
— Допустим, в «Нью-Джерси» говорили: мол, вот у нас арена рядом. Нет тренировочной — играем и тренируемся на одной и той же. Не надо все время ездить по разным. Кто-то говорил, что климат у нас хороший, город безопасный — приводит такой вот аргумент, потому что я еду в другую страну с другим менталитетом.
— Это кто так звал?
— «Даллас», — сказал Пинчук в выпуске ютуб-канала «Каникулы хоккеиста».