Белорусскому новичку «Нэшвилла» звонили из 29 команд НХЛ 27.08.2026, 15:15

виталий пинчук

За хоккеистом Виталием Пинчуком велась настоящая охота.

Белорусский форвард «Нэшвилла» Виталий Пинчук поведал, как им интересовались другие клубы Национальной хоккейной лиги, пишет betnews.

— В основном звонили агенту, потому что это было по ходу сезона. Дэн [Мильштейн] говорил, что 29 команд из 32.

— А оставшиеся три были не в курсе, что ты продаешься?

— Это из-за политических взглядов. Есть три команды, которые не любят русских и белорусов. А так да — почти все клубы.

— Как они соревновались за тебя? Какие предлагали «плюшки»?

— Допустим, в «Нью-Джерси» говорили: мол, вот у нас арена рядом. Нет тренировочной — играем и тренируемся на одной и той же. Не надо все время ездить по разным. Кто-то говорил, что климат у нас хороший, город безопасный — приводит такой вот аргумент, потому что я еду в другую страну с другим менталитетом.

— Это кто так звал?

— «Даллас», — сказал Пинчук в выпуске ютуб-канала «Каникулы хоккеиста».

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