Почему Россия намеренно ослабляет свою валюту? 27.08.2026, 15:30

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Фото: Reuters

Сильный рубль стал проблемой для бюджета.

Российские власти сознательно предпринимают шаги для ослабления рубля, поскольку его высокая стоимость начала создавать проблемы для федерального бюджета. Об этом пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

5 августа Министерство финансов России объявило об увеличении ежедневных покупок иностранной валюты и золота примерно на 20% — с 5,4 млрд до 6,5 млрд рублей. После этого курс рубля начал снижаться. Если в начале августа доллар стоил около 80 рублей, то к середине месяца курс превысил 85 рублей.

Причина связана прежде всего с падением бюджетных доходов от нефти и газа. В первом полугодии рубль в среднем стоил 77 рублей за доллар, тогда как при составлении бюджета власти исходили из курса 92 рубля. Для российских экспортеров это означает, что заработанные за рубежом доллары при конвертации приносят меньше рублей.

«Сильный рубль стал проклятием — особенно для федерального бюджета», — пишет The Economist.

Нефтегазовые доходы обеспечивают около 20% поступлений российского бюджета. Несмотря на более высокие цены на нефть, в первой половине года они составили 3,7 трлн рублей — на 23% меньше, чем годом ранее.

Дефицит бюджета за первые шесть месяцев достиг 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП, превысив запланированный показатель на весь год.

Власти ищут дополнительные источники средств. Парламент разрешил Минфину наращивать заимствования сверх установленного лимита, а российские бизнесмены продолжают перечислять в бюджет так называемые «добровольные» взносы. С начала года они передали государству около 384 млрд рублей.

Однако ослабление рубля может обернуться новыми проблемами. Более дорогой импорт способен ускорить инфляцию и снизить реальные доходы населения. «В долгосрочной перспективе слабый рубль несет привычные негативные последствия», — предупреждает издание.

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