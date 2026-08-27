ВСУ могли поразить командные пункты в Донецке новейшей американской ракетой JDAM-LR 27.08.2026, 15:22

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Ее дальность составляет около 550 км.

Силы обороны могли атаковать командные пункты российских оккупантов в захваченном Донецке новой американской крылатой ракетой JDAM-LR, имеющей дальность около 550 км. Об этом свидетельствуют опубликованные в сети обломки боеприпасов, пишет Defense Express в четверг, 27 августа.

По одной из целей, как утверждают российские оккупанты, Силы обороны Украины 26 августа нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP. Однако на других обломках была маркировка 6F8W7, принадлежащая австралийской компании Ferra Aerospace. Она сотрудничает, в частности, с американской Boeing, для которой производит комплекты крыльев для планирующих управляемых авиабомб JDAM-ER.

Крылатая ракета JDAM-LR во время испытаний в апреле 2026 года

Фото: Defense Express

Эти боеприпасы внешне очень похожи на те, чьи обломки были обнаружены в Донецке — формой крыльев и системой крепления, пишет Defense Express. В то же время максимальная дальность JDAM-ER составляет 75 км. Этого недостаточно для успешного удара по Донецку.

Фото: Defense Express

Российские источники утверждают, что Силы обороны атаковали город новейшей версией боеприпаса — JDAM-LR с реактивными двигателями. JDAM-LR перешел из класса планирующих бомб в класс крылатых ракет и впервые был испытан лишь в апреле 2026 года. Ракета оснащена тем же комплектом крыльев, что и предыдущая версия — JDAM-ER.

Инфографика: NV

По данным Defense Express, JDAM-LR имеет максимальную дальность применения более 300 морских миль (555 км), чего более чем достаточно для удара по Донецку.

Известно, что JDAM-LR устанавливается на 500-фунтовую (226,7 кг) авиабомбу Mk-82. Такого боевого заряда достаточно, чтобы уничтожить четырехэтажное заводское здание в Донецке, говорится в материале.

Наведение JDAM-LR осуществляется с помощью инерциальной системы и GPS. Запуск ракеты возможен с любого самолета, способного применять обычные JDAM. В Украине это могут быть F-16, а также советские МиГ-29 и Су-27, отмечают аналитики.

На данный момент точно неизвестно, использовали ли ВСУ для атаки на оккупированный Донецк JDAM-LR, запущенные США в серийное производство лишь недавно. Если это так, то Украина получила лишь небольшое количество таких ракет — вероятно, для испытаний в условиях современной войны, предполагает Defense Express.

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