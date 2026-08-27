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Трамп переименовал озеро Онтарио

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  • 27.08.2026, 20:54
  • 10,652
Трамп переименовал озеро Онтарио

Озеро расположено на границе Канады и США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка» (Lake America). Документ он подписал в Белом доме в присутствии журналистов. Трансляцию ведет Белый дом.

Трамп заявил, что новое название вступает в силу немедленно. Один из журналистов спросил президента, какой сигнал Канаде он хочет послать переименованием озера. «Никакого», — ответил Трамп.

Озеро Онтарио — одно из пяти Великих озер Северной Америки, расположенное на границе Канады и США. Это самое восточное и наименьшее по площади из Великих озер: его площадь составляет около 19 тыс. кв. км, средняя глубина — 86 м, а наибольшая — около 244 м.

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