ВСУ поразили «жирную» цель на военном аэродроме «Миллерово» в РФ

ВСУ поразили «жирную» цель на военном аэродроме «Миллерово» в РФ1
- 27.08.2026, 15:03
- 4,310
Стоимость установки — $100 миллионов.
Силы обороны Украины нанесли очередной удар по военной инфраструктуре на территории РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рота дальнего поражения 429-й бригады «АХІЛЛЕС» успешно поразила российскую радиолокационную станцию «Небо-У» на военном аэродроме «Миллерово» в Ростовской области.
Ориентировочная стоимость уничтоженной или поврежденной РЛС составляет около 100 миллионов долларов США.
Вражеский аэродром расположен в 170 километрах от линии боевого соприкосновения. С этой позиции российские оккупанты регулярно запускают ударные БПЛА типа «Шахед», а также другие типы ударных и имитационных беспилотников для воздушного террора в восточных, центральных и северных регионах Украины.
Поражение РЛС позволяет установить огневой контроль над этим стратегическим объектом и существенно ослабить системы ПВО и наблюдения противника.