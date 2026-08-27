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ВСУ поразили «жирную» цель на военном аэродроме «Миллерово» в РФ

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  • 27.08.2026, 15:03
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ВСУ поразили «жирную» цель на военном аэродроме «Миллерово» в РФ

Стоимость установки — $100 миллионов.

Силы обороны Украины нанесли очередной удар по военной инфраструктуре на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рота дальнего поражения 429-й бригады «АХІЛЛЕС» успешно поразила российскую радиолокационную станцию «Небо-У» на военном аэродроме «Миллерово» в Ростовской области.

Ориентировочная стоимость уничтоженной или поврежденной РЛС составляет около 100 миллионов долларов США.

Вражеский аэродром расположен в 170 километрах от линии боевого соприкосновения. С этой позиции российские оккупанты регулярно запускают ударные БПЛА типа «Шахед», а также другие типы ударных и имитационных беспилотников для воздушного террора в восточных, центральных и северных регионах Украины.

Поражение РЛС позволяет установить огневой контроль над этим стратегическим объектом и существенно ослабить системы ПВО и наблюдения противника.

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