Алесь Беляцкий: Нужно готовиться к переменам 1 27.08.2026, 14:38

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Алесь Беляцкий

Фото: spring96.org

Лауреат Нобелевской премии выступил на Campus Polska Przyszłości.

Белорусское общество находится под сильным давлением, но это не означает, что люди смирились с режимом. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий во время встречи с участниками Campus Polska Przyszłości в польском городе Ольштын.

На встрече это была первая панель, с которой начал работу Кампус. Присутствовало больше тысячи молодежных активистов со всей Польши. Были и белорусские студенты, которые сейчас учатся в Польше, пишет «Вясна».

Встреча состоялась 26 августа в Campus Arena, а разговор с белорусским правозащитником вел евродепутат Михал Щерба. Организаторы представили Алеся Беляцкого как одного из символов белорусского демократического движения, основателя правозащитного центра «Вясна» и лауреата Нобелевской премии мира 2022 года.

Он значительную часть беседы посвятил тому, что происходит в белорусском обществе после многолетних репрессий, и отметил, что люди в Беларуси находятся под огромным давлением, однако это не означает, что общество смирилось с существующей системой.

«Люди боятся, но люди злятся на этот режим», — подчеркнул Алесь Беляцкий.

Также правозащитник сообщил, что после освобождения против него в Беларуси было возбуждено новое уголовное дело. И таких случаев преследования очень много.

Особый акцент нобелевский лауреат сделал на молодом поколении. По его оценке, белорусская молодежь уже доказала, что хочет жить в свободном и демократическом обществе. Он отметил, что для него это особенно важно, так как, несмотря на репрессии, часть белорусов продолжает работать ради будущего страны.

«Молодежь доказала, что она обычная европейская молодежь, которая хочет жить в нормальной стране», — сказал Алесь Беляцкий, подчеркивая, что работа ради свободной Беларуси не была напрасной.

Председатель ПЦ «Вясна» рассказал о своем освобождении в декабре 2025 года. После более чем четырех лет в белорусской тюремной системе он был освобожден и сразу вывезен в Литву. На свободе, по его наблюдениям, оказалось значительно больше инициатив белорусской молодежи в Литве, Польше и других европейских странах, чем мог себе представить правозащитник, находясь в заключении.

Он призвал молодых белорусов не терять время и использовать возможности для образования, общественной работы и подготовки к будущему:

«Нужно учиться и готовиться к переменам».

Алесь Беляцкий выступает на Campus Polska Przyszłości

По словам Алеся Беляцкого, даже в условиях жестких ограничений внутри Беларуси общественная активность не исчезла. Он сравнил ее с рекой, которая течет под землей: ее не видно на поверхности, но она продолжает существовать и может снова выйти наверх, когда политическая ситуация изменится. Ведь за годы работы правозащитник имел контакты с сотнями белорусов и видел, насколько часть общества не хочет иметь ничего общего с диктатурой, люди ждут своего часа, а пока должны учиться, работать, оставаться активными и сохранять способность действовать.

Отдельно нобелевский лауреат говорил о политзаключенных, подчеркивая значение их стойкости:

«Я горжусь своим народом, своей молодежью, потому что тысячи людей находятся в тюрьмах как политические заключенные. И эти люди решили, что не сдадутся».

Сама структура Кампуса сделала выступление Алеся Беляцкого непосредственным разговором не только о белорусской политике, но и о том, как молодые люди могут влиять на будущее общества. Официальная программа подчеркивала, что он приехал в Ольштын именно для встречи с участниками мероприятия. Организаторы называли этот разговор возможностью непосредственно встретиться с человеком, который больше четырех с половиной лет провел в заключении за свою правозащитную деятельность.

Алесь Беляцкий беседует с министркой образования Польши Барбарой Новацкой

Во время беседы нобелевский лауреат также призвал польскую молодежь поддерживать правозащитные организации и обращать внимание на ситуацию белорусов, которые оказались в Польше. В частности, один из участников рассказал ему о белорусском студенте, который не мог получить необходимые документы для продолжения обучения в Польше. Алесь Беляцкий ответил, что таких людей необходимо поддерживать, хотя, по его оценке, подобные случаи пока остаются единичными.

Таким образом, выступление основателя правозащитного центра «Вясна» на Кампусе было построено вокруг трех основных тем: состояние белорусского общества в условиях репрессий, сохранение демократических настроений среди молодежи и необходимость готовиться к будущим переменам. Открытая деятельность в Беларуси сегодня существенно ограничена, но общественная работа продолжается, а готовность части белорусов к демократическим переменам сохраняется.

Алесь Беляцкий беседует с президентом Варшавы Рафалом Тшасковским

В первый день Кампуса вместе с Алесем Беляцким на официальном открытии выступали мэр Варшавы Рафал Тшасковский, министр образования Барбара Новацкая, министр Славомир Нитрас, маршалок Варминьско-Мазурского воеводства Мартин Кухчинский, мэр Ольштына Роберт Шевчик и польские парламентарии, с которыми у правозащитника также было время для разговора.

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