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Буданов назвал главную тему обсуждений во время визита директора ЦРУ в Москву

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  • 27.08.2026, 12:52
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Буданов назвал главную тему обсуждений во время визита директора ЦРУ в Москву
Кирилл Буданов
Фото: Getty Images

Война в Украине также была на повестке.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не была главной темой во время визита директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву. Об этом Буданов сообщил в комментарии «Новини.LIVE» в четверг, 27 августа.

По его словам, визит Рэтклиффа и встречи с представителями РФ планировались «немного в другом месте», но были перенесены.

«Там основные темы — взаимоотношения между двумя странами», — сказал Буданов и добавил, что войну в Украине обсуждали, но это не было «главным вопросом встречи».

В ответ на сообщения СМИ о том, что целью визита Рэтклиффа было предупредить страну-агрессора о недопустимости нападения на страны НАТО, Буданов призвал «проявлять сдержанность в публичных высказываниях».

26 августа президент США Дональд Трамп назвал визит директора ЦРУ в Москву «полурутинным» и опроверг слухи о том, что он был связан с угрозой удара РФ по Великобритании. В Кремле заявили, что директор ЦРУ поддерживал контакты с российскими спецслужбами и не планировал встречаться с Путиным.

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