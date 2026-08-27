«Будут платить 20 лет по 50 рублей» 27.08.2026, 13:21

Белоруска купила турпутевку, но ошиблась в выборе фирмы.

Белоруска рассказала в Threads, что компания, в которой она купила турпутевку, ликвидируется. И теперь она не знает, как вернуть деньги. Как выяснилось, речь идет о «Дэйли Турс». Эта фирма действительно приняла решение о ликвидации, а кредиторам дали два месяца, чтобы выставить ей счета, пишет «Зеркало».

«Никогда не могла подумать, что в Беларуси можно купить тур, в турагентстве, а они подали на ликвидацию. Реально ли вернуть деньги?» — поинтересовалась авторка поста.

Она также написала, что туроператор не выходит на связь.

В комментариях некоторые предлагали «забыть» и о туре, и о деньгах, другие же пытались порекомендовать, как можно действовать в этой ситуации. Вот некоторые из комментариев под постом:

«Готовьте требование кредитора, связывайтесь с ликвидатором, следите, чтобы не завершилась ликвидация».

«Турагентство ликвидируется или туроператор? Если турагентство, то вам вообще это никаким боком. После полной оплаты тура обязательства перед вами у оператора».

«Вы купили у туроператора, а не турагентства, юридически это разные вещи, уточняйте вопрос про возможность фонда ответственности туроператоров».

«Все забудьте. Напишите заявление ликвидатору, приложите свои затраты и ждите результата. Будет суд. Потом вам сообщат, что вы в какой-то там очереди. Скорее всего, четвертой. Потому что 1, 2, 3 — это зарплаты, налоги, инвалиды и т.д. И у фирмы куча долгов и никакого имущества. В итоге вам будут платить по рублей 50. 20 лет».

«Какую люди тут пишут чушь, это невероятно, если юрлицо вам должно и вы не первый в очереди по очереди кредиторов, забудьте про эти деньги».

«Моим родителям одно турагентство так „возвращает“ уже шестой год».

В комментариях белоруска также уточнила, что речь идет о «Дэйли Турс». Это туроператор. Судя по странице в соцсетях, компания возит путешественников из Минска и Могилева в Геленджик, Грузию и самопровозглашенную Абхазию.

18 августа этого года компания действительно приняла решение о ликвидации. Срок принятия претензий указан два месяца. Это значит, что в течение этого времени кредиторы (все, кому фирма задолжала) должны заявить ликвидатору свои денежные и иные требования к компании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com