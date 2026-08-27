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«Учителя информатики нет, учитель математики уволилась»

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  • 27.08.2026, 13:47
  • 3,714
«Учителя информатики нет, учитель математики уволилась»

Белорусы обсуждают массовый отток учителей.

В комментариях под одним из постов в Threads развернулась дискуссия о ситуации с кадрами в белорусских школах, где пользователи делятся тревожной статистикой и личным опытом.

«Была у сына на родительском собрании (6 класс, Минск). Учителя информатики нет, учитель математики уволилась, будет вести учитель начальной школы ее, 2 смена до 19:30 . Чем дальше в лес, тем больше дров», — пишет белоруска под ником kononchuk.julia

Другая пользовательница, pankevich14, приводит конкретный пример: по её информации, из гимназии в одном из райцентров за короткое время уволились восемь учителей — притом что в этом населённом пункте есть всего два учебных заведения: гимназия и одна средняя школа.

Ещё более тревожную цифру называет пользователь naudelphan — по его данным, из одной школы за лето ушёл 21 педагог. При этом он с горькой иронией замечает, что административный состав при этом остаётся полностью укомплектованным.

Не обошлось и без критических комментариев в адрес самой системы: пользователь vozhiksw с сарказмом предположил, что для снижения нагрузки на учителей теперь будут «досматривать детей на входе» — намекая на недавние нововведения по досмотру школьных сумок.

Автор исходного поста kononchuk.julia в ответ на комментарии подчёркивает: сам факт того, что учителя массово уходят из профессии, уже говорит сам за себя — «зачем же их гнобить, пусть работают, а то что уходят — факт».

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