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Ученые опровергли большинство различий между мужчинами и женщинами

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  • 27.08.2026, 14:18
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Ученые опровергли большинство различий между мужчинами и женщинами

Между двумя полами больше общего, чем мы думали.

Ученые обнаружили, что большинство научных работ, заявляющих о различиях между полами, на деле не приводят корректных доказательств: во многих из них мужчин и женщин попросту не сравнивали напрямую. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали 200 статей 2019–2023 годов, в заголовках или выводах которых говорилось о зависимости эффекта от пола. Оказалось, что менее чем в четверти из них было проведено корректное статистическое сравнение полов, а более чем в половине его не было вовсе, несмотря на громкие заявления.

Хуже всего дела обстояли в нейронауке, где корректную статистику приводили лишь 18% работ, тогда как в психологии показатель был выше — около 39%. При этом некорректная методология не мешала публикациям выходить в престижных журналах и не снижала их цитируемость.

Типичная ошибка, которую выявили авторы, — разбить выборку на подгруппы по полу и анализировать их по отдельности вместо прямого сравнения. Такой подход снижает статистическую мощность и может «находить» различия там, где их нет. Показательно, что лишь две из 200 работ были заранее зарегистрированы, — то есть выводы чаще всего появлялись уже по ходу анализа данных.

Число заявлений о «половых различиях» в нейронауке за два десятилетия выросло более чем впятеро, а чтобы помочь ученым проверять такие утверждения, команда создала специальный онлайн-инструмент. Авторы подчеркивают: речь не о том, что различий между полами нет, а о том, что их нужно корректно доказывать. Иначе, предупреждают ученые, в науке и медицине закрепляются мнимые различия, которые способны влиять на диагностику и лечение.

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