Белорусы резко высмеяли нелепые потуги Лукашенко «поднять» рождаемость

Белорусы резко высмеяли нелепые потуги Лукашенко «поднять» рождаемость8
- 27.08.2026, 12:56
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«Подарок» каждому третьему ребенку оказался ниже всякой критики.
С июня 2026 года начали проводить акцию «Бацькава кашуля» — каждому третьему ребенку в семье теперь вручают «национальную рубаху» от Александра Лукашенко. Пользовательница Threads из Беларуси на днях такую получила. Фото подарка многодетная мама выложила в соцсети — в комментариях начали обсуждать, что понадобилось бы семье больше (и автор согласилась), пишет «Зеркало».
«Вот такой вот подарок дают за рождение третьего ребенка в Беларуси», — кратко подписала выложенные фотографии женщина.
Помимо самой рубашки, в презент включена, по сути, только упаковка: деревянный сундучок и сверток со стихотворением, которое рассказывает о сути «оберега».
Подарок, по задумке пропагандистов, должен «популяризовать семейные ценности и повысить престиж многодетной семьи», а еще — поднять демографию.
Пост привлек внимание: менее чем за сутки его просмотрели около 30 тысяч раз и оставили более 100 комментариев.
Обсуждают там в основном, какие варианты подарка от властей были бы гораздо более уместными:
«Лучше бы пачку баксов туда положили».
«В Финляндии дают бокс практически всего необходимого на полгода точно. А тут пафосное г…но».
«Это, конечно, все здорово, но лучше бы направление в сад по месту жительства так давали в этом сундучке».
«У нас в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц раздает по 800 злотых (около 650 рублей по курсу Нацбанка РБ на 27 августа 2026-го. — Прим. ред.). За 18 лет набегает сумма 47 000 долларов на каждого. Тихо, молча, без всяких сундуков».
«Девиз интересный, но лучше бы в качестве подарка сделали отдельный кабинет в поликлиниках для многодетных семей (скажем, до семи лет), в который можно взять талон и приехать ко времени со всем выводком детей, а не занимать время в и так больших очередях», — считает сама многодетная мама, получившая рубаху.
Помимо конструктивных предложений, были и комментарии с эмоциональными оценками. «Нейкая бздура за грошы падаткаплатнікаў», «Какой кринж», — писали люди.