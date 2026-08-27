В Кремле назвали человека, с которым в Москве тайно встречался директор ЦРУ 2 27.08.2026, 13:02

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Сергей Нарышкин

Формат переговоров интригует.

Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время визита в Москву 25 августа провел переговоры с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.

Нарышкин во время общения с журналистами признал, что он 25 августа в Москве встречался с Рэтклиффом, и заявил, якобы «в этом нет ничего необычного».

По его словам, на встрече обсуждали вопросы, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Директор СВР сказал, что он практически каждую неделю встречается с руководителями спецслужб разных стран мира. Он заявил, что встречи проходят как лично, так и онлайн. «В практике деятельности спецслужб личные встречи руководителей - это часть работы», - утверждает Нарышкин.

25 августа текущего года в Москве неожиданно приземлился американский военно-транспортный самолет, вылетевший с военно-воздушной базы Воздушных сил США Эндрюс.

Оказалось, в российскую столицу прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Первоначально многие СМИ сообщили, что Рэтклифф встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, но этого не произошло.

Глава ЦРУ провел переговоры с представителями российских спецслужб. До сих пор точно не известно, о чем они говорили.

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