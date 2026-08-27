закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мирославу Лозовскому посмертно присвоили звание почетного гражданина Ровно

3
  • 27.08.2026, 11:42
  • 1,482
Мирославу Лозовскому посмертно присвоили звание почетного гражданина Ровно
Мирослав Лозовский

Белорусский доброволец героически погиб, защищая Украину.

Депутаты Ровенского городского совета 13 августа приняли решение о посмертном присвоении звания «Почетный гражданин Ровно» 201 защитнику Украины, среди которых оказался и белорусский доброволец Мирослав Лозовский, сообщает «Радыё Свабода».

Его имя зафиксировано в официальном перечне почетных граждан города под номером 665.

В формулировке решения указано: «Лозовский Мирослав Владимирович — гражданин Украины, погибший (умерший) при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в российско-украинской войне, принимал непосредственное участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии в отношении Украины».

Стоит напомнить, что ещё в 2024 году в Ровно приняли решение назвать в честь Мирослава Лозовского одну из городских улиц.

Биография Лозовского тесно связана с белорусским оппозиционным движением: ещё в девяностых годах он стоял у истоков создания организации «Белый легион». В 2017 году его вместе с более чем тридцатью другими людьми задержали по так называемому «делу патриотов», однако впоследствии уголовное преследование прекратили. В 2020 году Лозовский переехал в Украину и присоединился к белорусским добровольцам, воевавшим в составе полка имени Кастуся Калиновского под позывным «Мышь».

Погиб он в мае 2023 года в боях за Бахмут. В тот момент Лозовский руководил эвакуацией группы бойцов батальона «Волат», оказавшихся под обстрелом российской артиллерии в одном из зданий. В результате удара четверо военных погибли, однако нескольких человек, включая бывшего руководителя «Молодого фронта» Дениса Урбановича, удалось спасти.

Сам Лозовский прикрывал отход товарищей и уходил последним из здания — до укрытия ему не хватило буквально нескольких десятков метров. Его тело удалось вынести с поля боя и впоследствии похоронить в Киеве, тогда как останки четырёх погибших бойцов, оставшихся в разрушенном здании, забрать так и не смогли.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный