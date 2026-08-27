Мирославу Лозовскому посмертно присвоили звание почетного гражданина Ровно 3 27.08.2026, 11:42

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Мирослав Лозовский

Белорусский доброволец героически погиб, защищая Украину.

Депутаты Ровенского городского совета 13 августа приняли решение о посмертном присвоении звания «Почетный гражданин Ровно» 201 защитнику Украины, среди которых оказался и белорусский доброволец Мирослав Лозовский, сообщает «Радыё Свабода».

Его имя зафиксировано в официальном перечне почетных граждан города под номером 665.

В формулировке решения указано: «Лозовский Мирослав Владимирович — гражданин Украины, погибший (умерший) при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в российско-украинской войне, принимал непосредственное участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии в отношении Украины».

Стоит напомнить, что ещё в 2024 году в Ровно приняли решение назвать в честь Мирослава Лозовского одну из городских улиц.

Биография Лозовского тесно связана с белорусским оппозиционным движением: ещё в девяностых годах он стоял у истоков создания организации «Белый легион». В 2017 году его вместе с более чем тридцатью другими людьми задержали по так называемому «делу патриотов», однако впоследствии уголовное преследование прекратили. В 2020 году Лозовский переехал в Украину и присоединился к белорусским добровольцам, воевавшим в составе полка имени Кастуся Калиновского под позывным «Мышь».

Погиб он в мае 2023 года в боях за Бахмут. В тот момент Лозовский руководил эвакуацией группы бойцов батальона «Волат», оказавшихся под обстрелом российской артиллерии в одном из зданий. В результате удара четверо военных погибли, однако нескольких человек, включая бывшего руководителя «Молодого фронта» Дениса Урбановича, удалось спасти.

Сам Лозовский прикрывал отход товарищей и уходил последним из здания — до укрытия ему не хватило буквально нескольких десятков метров. Его тело удалось вынести с поля боя и впоследствии похоронить в Киеве, тогда как останки четырёх погибших бойцов, оставшихся в разрушенном здании, забрать так и не смогли.

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