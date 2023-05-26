Побратим Мирослава Лозовского рассказал о его последнем бое 26.05.2023, 17:06

1,296

Мирослав Лозовский

Белорусский доброволец прикрывал раненых.

Побратим погибшего бойца полка Кастуся Калиновского Мирослава Лозовского Павел Шурмей рассказал «Белсату» подробности того дня, когда погибли белорусские воины.

«Наши ребята дали хороший бой, нанесли урон россиянам. Они отошли и позвали артиллерийскую подмогу». По его словам, после этого в здание попали крупные снаряды, около 200-мм, в результате в здании сложились три этажа.

Во время «прилета» Лозовский находился рядом на КНП (командно-наблюдательный пункт), рассказывает Павел Шурмей. Когда раненые смогли по рации рассказать, что происходит, он сразу начал формировать группу помощи и эвакуации из смежников — ВСУ, с ними был и парамедик полка. Они двинулись на то место.

Лозовский руководил эвакуацией раненых, прикрывал их, выносил оружие. Он шел последним и совсем немного не дошел до КНП».

Бывший лидер «Белого легиона» Мирослав Лозовский погиб 16 мая под Бахмутом. Сегодня, как писал сайт Charter97.org, с ним попрощались в Киеве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».