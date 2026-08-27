Вылечи за месяц — или плати Виктория Листопадова

27.08.2026, 10:38

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Зоозащитники и чиновники поспорили о налогах на собак и кошек.

За передержку кошек и собак у волонтеров требуют заплатить налог, заявила председатель правления Международного благотворительного общественного объединения помощи животным «ЗООшанс» Ольга Карпова 26 августа на пресс-конференции в Минске.

Волонтерство: не благодарность, а наказание?

По ее словам, волонтеры сотрудничают с различными зоозащитными организациями и порой имеют на передержке от 10 до 80 собак. Животные у них находятся временно, но закон «Об ответственном обращении с животными», действующий с 1 января 2025 года, не дифференцирует постоянное содержание животного владельцем и временное содержание волонтером.

Волонтеры, которые, по словам Карповой, «занимаются благородным делом, тратят на это все свои ресурсы, получают от государства не благодарность, а наказание фактически».

«Они столкнулись с тем, что к ним приходят местные власти вместе с силовыми структурами и требуют уплаты налога за каждую собаку. А откуда им взять эти деньги? — задала вопрос Карпова. — Почему их облагают налогом? Государственные пункты временного содержания животных <…> налогом не облагаются. Почему требуют от волонтеров этот налог?»

Также Карпова отметила, что, согласно ст. 13 упомянутого закона, на дому частному лицу осуществлять волонтерскую помощь «вообще нельзя, даже подобрать, отловить на улице животное частному лицу тоже не разрешено».

«А самая массовая стерилизация и сокращение численности бездомных животных идет именно благодаря волонтерам. Один только «ЗООшанс» стерилизует более 2 тыс. животных в год», — сказала глава объединения.

Она отметила, что работа волонтеров важна еще и потому, что животные у них дома более социализированные, их проще лечить, они быстрее выздоравливают. В семье животному в целом лучше, сказала зоозащитник.

Приюты слишком затратны

Вместе с тем, по ее словам, брошенных животных в Беларуси много, поэтому приюты нужны. Закон допускает их создание, но «это слишком затратно даже для крупной организации»: «К приютам предъявляются очень высокие и санитарные требования, и территориальные, и юридические. То есть это крайне сложно, далеко не каждый человек может это сделать. Мало того, мы как организация не стремимся к созданию приюта».

Таким образом, Карпова предложила в разрабатываемом правительством проекте нового постановления о содержании животных (нынешнее было принято в 2001 году) «освободить волонтерских собак от налога», более конкретно «определить статус животных на временной передержке не только в государственных пунктах временного содержания, но и у частных лиц, занимающихся волонтерской деятельностью».

Она признала, что существуют стихийные приюты для животных, где за ними не осуществляется надлежащий уход, что недопустимо.

«Эти стихийные приюты мешают жить людям, окружающим. Поэтому основным критерием, отличающим стихийные приюты от волонтерских, может явиться обязательная стерилизация, вакцинация животного и, например, заведение паспортов для них. Если оставить обложение налогом, например, только нестерилизованных сук, это мотивирует временных владельцев стерилизовать их и в дальнейшем приведет к сокращению популяции. Потому что только нестерилизованные животные представляют финансовую угрозу государству в части отлова, уничтожения, содержания или что-то еще», — сказала Карпова.

Также она констатировала, что владельцы породистых животных получают от них прибыль, но не платят налоги, что, по ее мнению, неправильно.

Вылечи за месяц — или плати

С некоторыми тезисами зоозащитницы не согласился заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц — начальник управления налогообложения имущества и предпринимательской деятельности физических лиц Министерства по налогам и сборам Денис Терешков. По его словам, предусмотрено налогообложение доходов, полученных от разведения и от реализации щенков. Налог может быть уплачен как единый либо налог на персональный доход в размере 10% всего полученного дохода.

Он также отметил, что в министерстве были рассмотрены обращения граждан от волонтеров. В результате сформирована такая позиция МНС: «Волонтер не признается плательщиком налога за владение собакой, поскольку во время передержки речь не идет о владении животным. Налог следует платить тогда, когда выявлены все существенные условия для того, чтобы его объявить».

Однако в гражданском законодательстве есть свои нормы, касающиеся содержания животных, заявила заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Надежда Севрук.

По ее словам, согласно Жилищному кодексу, человек вправе взять животное на временное содержание, проинформировав об этом местный распорядительный орган. «Законодательство говорит о том, что в течение месяца это животное должно быть передано кому-то во владение, <…> либо оно переходит на право собственности».

На это Карпова ответила, что большинство животных в силу здоровья и других причин находятся на передержке больше месяца.

Виктория Листопадова, «Позiрк»

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