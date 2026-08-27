Бойцы спецназа ВСУ провели дерзкую операцию возле границы с Россией 2 27.08.2026, 10:39

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Группа действовала молниеносно.

Спецназовцы 6-го полка Rangers Сил специальных операций ВСУ во время выполнения боевого задания возле государственной границы взяли в плен двух российских оккупантов.

Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщило Командование ССО.

По данным ССО, украинские спецназовцы благодаря тщательной разведке установили точную позицию врага и незаметно к ней подобрались.

Группа ССО действовала молниеносно. Враг даже не успел опомниться и воспользоваться оружием. В результате двое российских оккупантов были вынуждены сложить оружие и сдаться в плен.

Во время первичного опроса пленные сообщили ценную информацию. В частности, они рассказали о позициях подразделений армии РФ на этом участке фронта.

Это уже далеко не первый успешный налет спецназовцев 6-го полка ССО Rangers летом текущего года. Ранее они, например, на одном из операционных направлений тайно проникли в район выполнения задания и провели налет на позиции российских оккупантов. В результате спецназовцы одного российского солдата уничтожили, а еще троих взяли в плен. У них забрали документы, оружие и средства связи. Во время налета спецназовцы обнаружили олененка, а потом эвакуировали его в безопасный район.

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