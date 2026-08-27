Под Минском часть ограждения моста рухнула в Свислочь 5 27.08.2026, 8:47

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Другой дороги к остановке у местных жителей нет.

В агрогородке Новый Двор под Минском обрушилась часть ограждения моста через Свислочь. Перила на пешеходной стороне конструкции рухнули в воду, при этом никто не пострадал. Местные жители опасаются дальнейшего разрушения моста, поскольку другой дороги через реку к остановке общественного транспорта у них нет, сообщает «Прысталічча».

Инцидент произошел 25 августа. По словам местной жительницы, обрушение случилось на той стороне моста, которой люди пользуются реже, однако состояние противоположной части, по ее оценке, тоже плохое.

Особенно жителей беспокоит приближение учебного года: по мосту ходят дети, чтобы добраться до остановки «Поворот на Новый Двор». Другого пути через Свислочь к общественному транспорту нет.

В ДРСУ № 735 объяснили, что состояние сооружения ухудшалось в том числе из-за интенсивного движения грузового транспорта из промышленной зоны Минска. Ремонт моста был запланирован на четвертый квартал 2026 года, однако после обрушения работы решили начать уже 7 сентября.

По словам начальника планово-производственного отдела Виталия Демиды, мост будут ремонтировать в два этапа, поочередно перекрывая его правую и левую стороны. Для транспорта установят светофор с реверсивным движением.

Сейчас пешеходная часть, где обрушились перила, закрыта. Там установили временное ограждение и запрещающие знаки, а пешеходов направили на другую сторону моста.

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