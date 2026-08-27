NYT: Благодаря системе «Дельта» Украина может поразить цель на поле боя за три минуты 27.08.2026, 8:37

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Раскрыты детали о работе уникального военного программного обеспечения.

Украинские военные работают в системе «Дельта», которая собирает единую цифровую картину поля боя для управления и которую американские военные называют самым мощным оружием Украины. О том, как работает система, рассказывается в статье The New York Times.

Отмечается, что программа собирает данные и помогает идентифицировать цели, чтобы координировать работу разных подразделений. Она объединяет потоки информации и распределяет цели для скорейшего уничтожения. Авторы добавили, что от скорости зависит преимущество на поле боя.

В частности, сократилось время поражения цели. Один из командиров «Хартии» рассказал, что раньше с момента сообщения подразделения о позициях противника до первого артиллерийского выстрела проходило не менее 20 минут. Теперь это занимает от трех до пяти минут.

Одним из полезных функционалов командиры называют возможность отслеживать цели во времени. Например, собираются данные об отдельных российских гаубицах, замеченных на поле боя. Военные могут посмотреть, когда ее впервые увидели и когда были попытки атак. Это помогает избежать повторения ошибок.

Создание программного обеспечения

Отмечается, что мощное ПО «Дельта» разработано именно в Украине. Истоки разработки уходят в 2014 год, когда начали применяться первые беспилотники, но данные от них до подразделений шли очень долго. Сейчас Украина добавляет функции ИИ и разрабатывает чат-ботов, которых можно интегрировать в «Дельту». Министр армии США Дэниел Дрисколл отметил, что американские системы не обладают всем набором функций украинской системы.

Журналисты привели слова Катерины Бондар, старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, о том, что Россия разрабатывает аналог «Дельты», но Украина сохраняет преимущество. Западные армии, предупредила она, должны быстро наверстать упущенное, иначе рискуют остаться позади.

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