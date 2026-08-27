«Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги 1 27.08.2026, 8:05

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Фото: Getty Images

Мбаппе оформил дубль.

Мадридский «Реал» одержал убедительную победу над «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании. Команда Хаби Алонсо забила четыре мяча, а главной звездой встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

«Реал» забил четыре гола

Хозяева открыли счет на 40 минуте. Килиан Мбаппе воспользовался передачей Федерико Вальверде и вывел мадридцев вперед. Еще до перерыва «Реал Сосьедад» сумел отыграться. На 44-й минуте гол забил Лука Сучич – 1:1.

После перерыва «Реал» прибавил в активности и быстро вернул себе преимущество. На 60-й минуте Мбаппе оформил дубль, а восемь минут спустя Винисиус Жуниор забил третий мяч мадридцев. Точку в матче поставил сам Мбаппе. На 80-й минуте француз оформил хет-трик и довел счет до 4:1.

«Реал Сосьедад» не спасся

Команда из Сан-Себастьяна пыталась сократить отставание, однако мадридцы уверенно контролировали ход встречи. На 90-й минуте «Реал Сосьедад» даже забил во второй раз, однако гол был отменен из-за офсайда.

В итоге «Реал» довел матч до победы 4:1 и завоевал важные три очка. После победы над «Эспаньолом» (2:1) команда Жозе Моуринью имеет стопроцентный показатель набранных очков в Ла Лиге в текущем сезоне.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:1

Голы : Мбаппе, 40, 60, 80; Винисиус Жуниор, 68 – Сучич, 44.

Следующий матч «Реала»

В третьем туре Ла Лиги «галактикос» встретятся с вернувшейся в элитный дивизон испанского футбола с «Малагой». Последний раз эти соперники играли между собой еще в апреле 2018 года, тогда «Реал» одержал гостевую победу со счетом 2:1.

Матч «Реал» – «Малага» состоится 30 августа в 18:00 по Минску.

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