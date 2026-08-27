Рейсы из Минска в российские города и обратно задерживаются 27.08.2026, 8:24

1,814

Часть рейсов направили на запасные аэродромы.

Рейсы из Минска в российские города и обратно 27 августа летят с опозданием из-за временных ограничений в воздушном пространстве ряда регионов России. Об этом сообщила компания «Аэрофлот».

«В связи с действием 27 августа временных ограничений в воздушном пространстве ряда регионов России «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, увеличения времени полета, а также отмены некоторых рейсов», — сообщили в авиакомпании.

Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Вылет некоторых рейсов с запасных аэродромов откладывается, чтобы экипажи смогли отдохнуть, предупредили в «Аэрофлоте».

В Минск с задержкой вылетает рейс из Чебоксар — вместо 8.55 он вылетит в 13.55. Рейс из Минска в Москву, который был назначен на 9.55 вылетит в 14.55.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com