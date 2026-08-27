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Рейсы из Минска в российские города и обратно задерживаются

  • 27.08.2026, 8:24
  • 1,814
Рейсы из Минска в российские города и обратно задерживаются

Часть рейсов направили на запасные аэродромы.

Рейсы из Минска в российские города и обратно 27 августа летят с опозданием из-за временных ограничений в воздушном пространстве ряда регионов России. Об этом сообщила компания «Аэрофлот».

«В связи с действием 27 августа временных ограничений в воздушном пространстве ряда регионов России «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, увеличения времени полета, а также отмены некоторых рейсов», — сообщили в авиакомпании.

Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Вылет некоторых рейсов с запасных аэродромов откладывается, чтобы экипажи смогли отдохнуть, предупредили в «Аэрофлоте».

В Минск с задержкой вылетает рейс из Чебоксар — вместо 8.55 он вылетит в 13.55. Рейс из Минска в Москву, который был назначен на 9.55 вылетит в 14.55.

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