Рейсы из Минска в российские города и обратно задерживаются
- 27.08.2026, 8:24
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Часть рейсов направили на запасные аэродромы.
Рейсы из Минска в российские города и обратно 27 августа летят с опозданием из-за временных ограничений в воздушном пространстве ряда регионов России. Об этом сообщила компания «Аэрофлот».
«В связи с действием 27 августа временных ограничений в воздушном пространстве ряда регионов России «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, увеличения времени полета, а также отмены некоторых рейсов», — сообщили в авиакомпании.
Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Вылет некоторых рейсов с запасных аэродромов откладывается, чтобы экипажи смогли отдохнуть, предупредили в «Аэрофлоте».
В Минск с задержкой вылетает рейс из Чебоксар — вместо 8.55 он вылетит в 13.55. Рейс из Минска в Москву, который был назначен на 9.55 вылетит в 14.55.