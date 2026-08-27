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Пленный предатель из Запорожья рассказал, как его обманули россияне

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  • 27.08.2026, 8:30
  • 6,670
Пленный предатель из Запорожья рассказал, как его обманули россияне

И призвал не повторять его ошибку.

Украинские военные взяли в плен оккупанта, который оказался родом из Запорожья. Он признался, что пошел воевать за русских за деньги, но теперь понимает, что это была ошибка.

Видео с признанием предателя обнародовал 19-й армейский корпус ВСУ. Предатель рассказал, что почти сразу после подписания контракта с россиянами оказался на войне против Украины.

По его словам, главной мотивацией для вступления в российскую армию были деньги. Однако уже после попадания на фронт он осознал, насколько ошибочным было его решение.

Он призвал тех, кто рассматривает возможность подписания контракта с российской армией, не повторять его ошибку.

Он отметил, что его обманули, поскольку сначала обещали, что он будет задействован в строительстве блиндажей, но потом ему дали в руки автомат и отправили на передовую.

«Как обманули меня, так и многих могут обманывать», – сказал предатель.

Он добавил, что встречал на позициях молодого оккупанта с российским триколором, которому обещали за его установку в Константиновке присвоить звание героя России.

Предатель также рассказал, что россияне отбирают мужчин в возрасте от 19 до 60 лет, привозят даже наркоманов и инвалидов.

«Скорее всего, у них нехватка людей», – предположил предатель.

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