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Битва на Синих Водах: как белорусы первыми в истории разгромили Орду

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  • 27.08.2026, 8:35
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Битва на Синих Водах: как белорусы первыми в истории разгромили Орду

Победа великого князя Ольгерда стала началом крушения империи монголов.

Есть даты, о которых мы мало знаем, хотя они сыграли решающую роль в истории Европы. К таким относится битва на Синих Водах. Битва на Синих водах обозначила новый этап славянской истории. Южные земли ВКЛ вышли из-под власти Золотой Орды. Золотая Орда теряла величие и концентрировала свои усилия на внутренних проблемах.

Битва на Синих Водах (Синеводская битва) — сражение, состоявшееся между 24 сентября и 25 декабря 1362 года на реке Синие Воды (ныне река Синюха) между белорусскими войсками великого князя Ольгерда и монголо-татарских правителей на Подолье.

Она состоялась вблизи крепости Торговица (ныне село в Кировоградской области Украины в окрестностях Новоархангельска).

Воспользовавшись внутренними неурядицами в Золотой Орде, вызванными гибелью ханов Джанибека и Бердибека, великий князь литовский Ольгерд организовал кампанию на татарские земли.

Литвины одержали решающую победу над тремя местными нойонами хана Мурада. В результате победы большая часть современной Украины (в том числе малонаселённые Подолье и Северное Причерноморье) с Киевом, уже находившимся под литовским влиянием после битвы на реке Ирпень 1324 года, оказались под освобождёнными от монгольского влияния.

Довольно подробное описание Синеводской битвы содержится только в хронике Матея Стрыйковского: Ольгерд, заключив на два года соглашение о мире с прусскими и ливонскими крестоносцами, отправился в поход в Дикие поля против татар.

С ним отправились также четыре его племянника, сыновья новогрудского князя Кориата, княжичи Александр, Константин, Юрий и Фёдор.

И когда они, миновав Канев и Черкассы, дошли до урочища Синие Воды, то увидели в поле большую татарскую орду с тремя царьками, разделённую на три отряда. Один отряд вёл султан Кутлубах, второй возглавлял Качибей-Керей, а третьим командовал султан Димейтер.

Ольгерд, увидев, что татары готовы к бою, выстроил своих в шесть изогнутых отрядов, по-разному их по бокам и во главе рассадив, так чтобы татары, как задумали, не могли их окружить в обычных схватках и причинить вред стрелами.

Татары с неистовым рвением начали бой, засыпав литовско-русинских союзников густым железным градом из луков, случились несколько стычек, но нанесли мало потерь из-за правильного её построения и быстрого маневрирования.

Литва с русинами с саблями и копьями нагрянули на них и в рукопашном бою прорвали лобные части и смешали им танцы полукругом, а другие, особенно новогрудцы с Кориатовичами, с самострелов со стрелами нагрянули по бокам и длинными копьями сбрасывали их с сёдел.

Не сумев дольше выдержать лобового натиска, татары начали мешаться и испуганные бежать в обширные поля. На побоище остались убиты три их царька: Кутлубах, Качибей (от имени которого названо Качибейским солёное озеро в Диких полях по дороге как идти в Очаков) и султан Димейтер, и вместе с ними очень много мурз и уланов. Также везде по полям и в реках лежало полно татарских трупов.

Исходя из описания Стрыйковского, битву на Синих Водах можно разбить на два этапа.

Первый этап — это противостояние разделённой на три отдела орды и расположенных полукругом и разделённых на шесть отрядов войск Ольгерда. Попытка ордынцев уничтожить отряды в центре оказалась неудачной. Войско расступалось и пропускало конницу, обстреливая её с боков.

На втором этапе битвы войска Ольгерда перешли в наступление. Они стремились окружить ордынцев и уничтожить. Ордынцы не выдержали натиска и отступили. Битва завершилась преследованием войсками Ольгерда остатков орды.

Вот что пишут по этому поводу летописи.

Рогозкая летопись, составленный в окончательной редакции осенью 1396, сообщает: «Въ лѢто 6871… Того же лѢта Литва взяли Коршевъ и сотворишас[я] мятежи и тягота людемъ по всеи земли. Тое же осени Олгрд Синю воду и БѢлобережїе повоевалъ.»

Такая же, но несколько сокращенная запись содержится в Никоновском летописном своде конца 1520-х годов: «Въ лѢто 6871… Того же лѢта Литва взяша Коршеву. Того же лѢта князь великій литовскій Ольгерд Гедименович Синюю воду и БѢлобережіє повоєва.»

И, наконец, Густынская летопись сообщает: В лѢто 6870… В сіє лѢто Ольгерд побѢди трех царков Татарских из ордами их, си єсть, Котлубаха, Качзея, Дмитра; и оттоли от Подоля изгна власть Татарскую. Сей Олгерд и иныя Рускія державы во власть свою пріят, и Кіев под Федором князем взят, и посади в нем Володымера сына своего, и нача над сими владѢти, им же отци его дань даяху.»

По политическому значению битву на Синих Водах историки ставят выше, чем битву на Куликовом поле в 1380 году.

КАРТА С УКАЗАНИЕМ МЕСТА БИТВЫ НА СИНИХ ВОДАХ В 1362Г.
ДВА ЭТАПА БИТВЫ НА СИНИХ ВОДАХ (КАРТА)
КАРТИНА - ВОЛЫНСКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН ОСТРОЖСКИЙ В БИТВЕ НА СИНИХ ВОДАХ
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