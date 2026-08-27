В промзонах Уфы и Стерлитамака раздаются многочисленные взрывы 4 27.08.2026, 9:09

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Опубликовано видео прилетов.

В ночь на 27 августа Силы обороны Украины атаковали военные и стратегические объекты в Республике Башкортостан , которая входит в состав России. Об этом сообщил Диалог.UA после мониторинга соцсетей и мессенджеров.

Беспилотную и ракетную опасность в Башкирии 27 августа ввели примерно в 04:42 по московскому времени. Также временно запретили полеты самолетов в аэропорту Уфы.

Вскоре после этого жители городов Уфа и Стерлитамак услышали первые взрывы (башкирские новостные каналы в мессенджерах называют их «хлопками» – прим. ред.).

По состоянию на 07:07 по минскому времени в этом российском регионе режим ракетной опасности отменили, а режим беспилотной опасности еще действовал.

Видео публикует Telegram-канал Exilenova+. Жители Уфы утверждают, что украинские ракеты и дроны атаковали северную промышленную зону города (там раздавались «хлопки»).

Кроме того, взрывы были слышны и в Стерлитамаке. Уфа и Стерлитамак – это два крупнейших города Башкирии. Там располагаются многочисленные российские военные и стратегические объекты.

Силы обороны Украины ранее уже неоднократно наносили удары по объектам в этих городах. Например, украинские БпЛА несколько раз «навещали» Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс компании «Роснефть», который объединяет три завода.

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