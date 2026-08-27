«Туристов из РФ ставят в тупик названия в меню белорусских ресторанов» 25 27.08.2026, 9:45

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Фото: orenburg-gov.ru

Драники против кулебяки: как национальная кухня отличает нас от россиян.

Беларусь и Россия исторически отличаются не только архитектурой, но и особенностями национальной кухни, пишет «Салідарнасць».

Многих туристов из РФ ставят в тупик названия в меню наших ресторанов: верашчака, бабка, зразы... С другой стороны, было бы любопытно услышать ответы жителей Беларуси на вопрос: что такое кулебяка?

При этом порой за непривычными названиями скрывается рецепт, аналог которого есть и у нас, и у них. Та же кулебяка — вид пирога с начинками, который есть и в нашей кухне, но с определенными отличиями в приготовлении.

От себя предлагаем небольшой список — по три позиции из каждой кухни — блюда, которые мы, и наши восточные соседи, можем назвать своими. Начнем с белорусских.

Бабка — картофельная запеканка, блюдо из тертого картофеля, с добавлением сала, грудинки, лука. Запекалось в печи, в наши дни готовится в любой духовке. Есть аналоги у соседей: в Польше это babka ziemniaczana, в Литве — kugelis или bulvių plokštainis.

Мачанка — классическое блюдо белорусской кухни, которое не имеет точного аналога у соседей из России. Ребрышки сперва обжариваются, а затем тушатся в небольшом количестве воды с добавлением муки, зелени и копченостей, чаще всего колбасы. В итоге получается сытная подливка, в которую макают блины.

Колбаса пальцем пханая — ее делают из свинины, сала и специй. Мясо нарезают небольшими кусочками, а затем буквально пальцами проталкивают начинку в кишку. Отсюда и название.

И три блюда из русской кухни, не имеющие стопроцентных аналогов у нас.

Окрошка — холодный суп из нарезанных овощей, вареных яиц, мяса на квасе или кефире. Для белорусов куда привычнее наш холодник на свекле.

Рассольник — суп, который у многих ассоциируется с советской столовой. Но история у него куда длиннее. Его предшественником считается суп калья, который готовили из рыбы на огуречном рассоле.

Бефстроганов — нарезанная тонкими ломтиками говядина с соусом. Считается классикой русской кухни. Свое название это блюдо получило в честь графа Александра Строганова, одного из участников подавления восстания 1830-1831 гг. По основной версии, автором бефстроганова является французский повар Андре Дюпон, служивший у российского дворянина.

Драники как связь с Европой

Интересно, что кухня — это тот достаточно редкий случай, когда Москва сама настаивает на этом различии: братство братством, а кулинарные рецепты врозь. Более того, для Кремля это вопрос политический.

В современном мире национальная кухня является элементом внутренней и внешней политики государства, так называемой «мягкой силой», способствующей распространению влияния государства принадлежности данной кухни.

Русская кухня, русский язык как государственный язык нашей страны, а также общая память и победа нашего многонационального народа в Великой Отечественной войне играют важнейшую объединяющую роль для многочисленных народов России.

Это цитаты из методических рекомендаций по организации Всероссийского фестиваля русской кухни. Год назад их разработала рабочая группа министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Авторы рекомендаций признают, что за последние три десятка лет кухни других государств фактически вытеснили русскую кухню в российской экономике: по состоянию на 2025-й в РФ насчитывается более 200 тысяч предприятий питания, из них в категории «кухня» менее 1% заявлены как «русская кухня» и «кухни народов России».

Виноват в этом, как несложно догадаться, Запад с его «экономической экспансией и навязыванием последовательного отрицания русского доимперского, имперского, а затем и советского периода».

Выставка «Вкусы России», 2025 год, Москва. Фото: russiantastesfest.ru

На кулинарной методичке в Москве не остановились. В октябре 2025-го в России закипела работа по созданию ГОСТов для русской кухни. К работе привлекли специалистов: историков, рестораторов и кулинарных исследователей.

Именно тогда белорусам и дали понять, что россиянам свои щи ближе к телу. Авторы «Российской газеты» подготовили специальный материал для газетного вкладыша «Союз», распространяемого в Беларуси вместе с изданием лукашенковской администрации.

В статье на конкретных примерах рассказывается о том, чем стандарты русской кухни отличаются от белорусских. Например, щи беларусы часто готовят с использованием картофеля и круп, используя копчености или солености, придающие более плотный вкус. Всё это нехарактерно для России.

Уникальность белорусской национальной кухни давно признают и простые россияне, путешествующие по нашей стране.

В качестве примера — один из множества отзывов о главном герое беларуского стола для гостей из России:

«Драники — оладушки из тертого картофеля. Так, как их готовят в Беларуси, я не встречала больше нигде. Это блюдо будет вкусным в любом заведении. Подают со сметаной, грибами, соленой рыбой, кислым джемом, печеными яблоками и овощами».

И, кстати, драники, аналоги которых есть в литовской, польской, немецкой кухнях (но не русской), прочно связывают нас с европейской кулинарной традицией.

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