Финляндия передает Украине критически важные средства ПВО 2 27.08.2026, 10:14

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Информацию подтвердил президент Финляндии Александр Стубб.

Финляндия настроена существенно усилить украинскую противовоздушную оборону, чтобы помочь стране выстоять во время зимних атак России.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает «Мы - Украина».

По его убеждению, ПВО Украины - это ключевой вопрос, на котором должны сосредоточиться все союзники Киева.

Стубб также отметил, что уже успел обсудить эту тему с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Мы предоставим Украине - я не буду говорить, что именно предоставим - определенные критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются у Финляндии. Мы все знаем, что приближается зима. Финны и украинцы кое-что знают о зиме», - отметил Стубб.

По его словам, крайне важно помочь Украине защитить энергетическую инфраструктуру, а также обеспечить ее генераторами и дизельными двигателями.

Президент Финляндии добавил, что союзники Киева должны позаботиться о том, чтобы грядущая зима не стала серьезным ударом для украинского народа.

На этом фоне Стубб напомнил о возможностях России по производству баллистических ракет. Также он заверил, что поиск перехватчиков для ВСУ продолжается.

«Мы знаем, что системы Patriot есть в разных уголках мира, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в США. И есть много других направлений, над которыми нам нужно работать», - подчеркнул Стубб.

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