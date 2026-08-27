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В Беларуси подорожают платные дороги

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  • 27.08.2026, 10:08
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В Беларуси подорожают платные дороги

Цены изменятся с 1 сентября.

С началом осени в Беларуси изменятся условия оплаты проезда по платным автодорогам: тарифы BelToll повысятся, а для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны на некоторых участках трасс начнёт действовать дополнительный повышающий коэффициент.

Как сообщает Office Life, с 1 сентября базовые ставки за километр пути изменятся следующим образом:

для транспорта общей массой свыше 3,5 тонны с двумя осями плата вырастет с 0,117 до 0,121 евро за км;

для трёхосного транспорта — с 0,146 до 0,152 евро за км;

для машин с четырьмя и более осями — с 0,176 до 0,182 евро за км.

Изменятся и разовые штрафные тарифы за неоплаченный проезд. Для легкового транспорта массой до 3,5 тонны включительно сумма при отсутствии оплаты вырастет с 14 до 15 евро. Для грузовиков тяжелее 3,5 тонны штраф за полную неуплату увеличится с 37 до 38 евро, а за частичную — с 18,5 до 19 евро.

Помимо этого, с 1 сентября для грузового транспорта массой более 3,5 тонны заработает повышающий коэффициент на платных дорогах, ведущих в Минск — он будет применяться, если транспортное средство в течение часа проезжает сразу по двум или более участкам трасс М-2, М-3, М-4, М-6/Е-28, Р-1, Р-23 и Р-28. Так, на трассе М-2 (Минск — Национальный аэропорт Минск) повышенный тариф будет действовать на участке с 14,9 по 25,308 км, а на М-6/Е-28 (Минск — Гродно — граница с Польшей, Брузги) — с 12 по 20,575 км.

Как пояснил начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик, нововведения призваны способствовать развитию специальных транзитных коридоров для большегрузного транспорта на подъездах к столице, освобождая при этом основные дороги для приоритетного движения общественного и личного транспорта. По его словам, новая система должна стимулировать водителей фур массой свыше 3,5 тонны пользоваться специально выделенными для транзита маршрутами. В конечном итоге в министерстве рассчитывают добиться более рационального распределения транспортных потоков на въездах в Минск, а также сделать перемещение по этим дорогам быстрее, безопаснее и комфортнее для тех, кто едет не транзитом.

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