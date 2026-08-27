«Только «бырло»: белоруска показала пустые полки в сельском магазине 14 27.08.2026, 10:21

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иллюстративное фото

Нет товаров первой необходимости.

Жительница деревни Суровни Шумилинского района Витебской области опубликовала в TikTok ролик, в котором показала практически пустые полки местного магазина.

«В нашем магазине пустые холодильники. Нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чая, кофе. Ну, хотя бы даже и ликера какого-нибудь... Только «бырло» — вино. Водки нет. Самая первая необходимость — это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет», — рассказывает автор видео.

По её словам, приобрести необходимые товары в частных магазинах теоретически можно, но только в Шумилино — районном центре, расположенном в 36 километрах от деревни. Из-за такого расстояния регулярные поездки туда становятся серьёзной проблемой для местных жителей.

Ролик собрал уже более 100 тысяч просмотров, а в комментариях многие пользователи признаются, что сталкиваются с точно такой же ситуацией в своих населённых пунктах.

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