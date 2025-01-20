Белорусов ждут пустые полки магазинов?14
- 20.01.2025, 9:03
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Руководитель МАРТ рассказал, что торговле стоит вспомнить из советского прошлого.
Что из советского опыта нужно перенять нынешним объектам торговли, перечислил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, пишет БелТА.
«Улыбчивые продавцы с открытой душой встречали граждан в торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания. Может быть, сегодняшние объекты торговли тоже должны стать чуть более душевными? — задался вопросом руководитель МАРТ. — Все лучшее, что было в советской торговле, концептуально сохранилось и в белорусской, у нас не было коренной ломки после советского периода. Но прошлое корректировки внесло».
Стоит отметить, что советская торговля больше ассоциируется у белорусов с пустыми полками и товарами из-под полы.