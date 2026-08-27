США хотят ударить «кувалдой» по России 7 27.08.2026, 7:51

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Сенатор назвал сроки.

В США рассчитывают, что Палата представителей в следующем месяце рассмотрит законопроект о масштабных санкциях против России. Один из его авторов, сенатор Ричард Блюменталь, назвал документ инструментом, который должен существенно усилить давление на Москву.

Об этом сообщает Reuters.

Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что надеется на принятие Палатой представителей законопроекта о масштабных санкциях против России уже в следующем месяце.

По словам Блюменталя, документ оказывает значительную поддержку среди республиканцев в Палате представителей. В начале августа законопроект дошел до Палаты представителей.

«Кувалда» для Путина

Сенатор заявил, что законопроект должен стать мощным инструментом давления на российского президента Владимира Путина.

«Путин понимает только силу. А законопроект о санкциях против России – это кувалда обладающая такой силой, которую понимает Путин», – сказал Блюменталь.

Документ предусматривает санкции против чиновников России. Кроме того, он предоставит президенту США Дональду Трампу возможность устанавливать пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Речь идет, в частности, о Китае и Индии. Такой механизм должен сократить доходы, которые Москва получает от экспорта энергоносителей и использует для войны против Украины.

У демократов были опасения

Несмотря на общую поддержку санкций со стороны демократов, часть представителей партии выражала обеспокоенность полномочиями, которые законопроект предоставит Трампу, отмечает агентство.

В частности, речь шла о возможности введения дополнительных тарифов против союзников США.

Блюменталь заявил, что предусмотренные документом исключения позволят избежать введения тарифов против европейских союзников. По его словам, это должно снять часть опасений, выражаемых демократами в Конгрессе.

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