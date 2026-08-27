Сын друга Путина оказался самым высокооплачиваемым российским пропагандистом 6 27.08.2026, 7:15

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Кирилл Ковальчук

Разжигатели войны получают десятки миллионов российских рублей в месяц.

Кирилл Ковальчук, сын главы Курчатовского института Михаила Ковальчука и племянник миллиардера Юрия Ковальчука, входящих в ближний круг Владимира Путина, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пропагандистов России, составленный «Вёрсткой» на основе утечек данных. Ковальчук работает в «Национальной медиа группе» (НМГ) с 2008 года, а с 2014-го занимает специально созданную для него должность президента холдинга. По информации издания, его годовой доход превышает 628 млн рублей. Еще несколько десятков миллионов рублей ему платит структура дяди — управляющая компания банка «Россия» «АБР Менеджмент», пишет The Moscow Times.

Второе место занял глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров с годовым доходом около 470 млн рублей. Третью строчку заняла гендиректор НМГ Светлана Баланова с доходом более 400 млн рублей.

Среди телеведущих лидирует Никита Михалков — ведущий «Бесогона» на канале «Россия» зарабатывает более 270 млн рублей в год. На его счетах в различных банках находится более 2,5 млрд рублей, которые приносят около 515 млн рублей процентов ежегодно. Дмитрий Саймс, ведущий «Большой игры» на «Первом», получает около 8 млн рублей в месяц, а его общий доход за почти четыре года работы превысил 291 млн рублей. Артём Шейнин, ведущий «Время покажет», зарабатывает около 5,6 млн рублей в месяц и накопил на депозитах более 230 млн рублей. Главный редактор RT Маргарита Симоньян зарабатывает в медиа около 3 млн рублей в месяц, однако, по данным расследований, её реальные доходы значительно выше благодаря многомиллиардным государственным контрактам.

Доходы военных корреспондентов и провоенных блогеров заметно скромнее. Самый богатый из них — автор канала Colonelcassad Борис Рожин, который почти не ездит на фронт и получает около 2,6 млн рублей в месяц. Основной источник его дохода — продюсерская компания «Телепрофиль», выпускающая программы для «Первого канала». Евгений Поддубный, один из главных военкоров ВГТРК, зарабатывает около 1 млн рублей в месяц. Средний доход военкоров и провоенных блогеров не превышает 500 тыс. рублей.

Издание отмечает, что распределение доходов в российской пропагандистской системе подчиняется тому же принципу, что и в остальной системе: чем ближе к Кремлю, тем выше заработки. На военкоров и провоенных блогеров приходится лишь 6% совокупных доходов 63 пропагандистов, вошедших в исследование. Телеведущие получили около четверти всех средств, а медиаменеджеры — более половины. Совокупный годовой доход всех участников рейтинга составил 3 млрд рублей, причём ровно половина этой суммы пришлась на тройку самых богатых медиаменеджеров.

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