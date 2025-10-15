Демография в Беларуси — на дне 15.10.2025, 14:26

Рекордные разводы и минимальная рождаемость.

Рождаемость в Беларуси упала до исторических минимумов, но внутри страны, кажется, это малого кого беспокоит. А если кого и беспокоит, то виду он не подает. Вот у министра труда и соцзащиты Наталии Павлюченко — ни один мускул не дрогнул, когда она рассказывала о том, как меняется (к лучшему) облик белорусской семьи, пишет planbmedia.io.

Сплошной развод

Интервью, конечно, праздничное, в честь «недели родительской любви», распростершейся между Днем матери и Днем отца. Но полностью обойти проблемные моменты — это надо уметь.

«Сегодня в Беларуси около 2,6 миллиона семей, почти в каждой второй растут дети. А если обратиться к последним исследованиям наших социологов из НАН, проведенным в феврале 2025 года, то мы увидим поразительное единство: для 68,8 процента белорусов наивысшая жизненная ценность — это дети, а для 65,1 процента — сама семья. Это ведь о многом говорит, правда? Наше представление о счастье неразрывно связано с семьей, в центре которой всегда находится ребенок», — говорит министр.

Павлюченко порадовалась, что у нас в зарегистрированном браке рождается более 85% детей. «Это отражение коллективной мудрости, понимания, что прочный союз дает ребенку не только любовь, но и чувство защищенности, ту самую «крепость»».

Но с прочными союзами она, конечно, погорячилась. В 2024 году в Беларуси зарегистрировали 46,242 тысяч браков, на четверть меньше, чем в последнем «нормальном» году — 2019-м. При этом число разводов даже выросло, пусть и на 1%, — 34,866 тысяч. Так что «крепость» весьма шаткая получается.

«По моему мнению, белорусская семья впитывает лучшее из мирового опыта, становясь более осознанной и зрелой, но при этом стойко хранит свою главную, сокровенную ценность — быть пристанью душевного покоя, тем местом, где тебя любят и ждут не по необходимости, а по велению сердца. И задача в том числе государства — помогать семьям быть крепче», — уверена при этом министр.

Рождаемость на минимуме

С рождением детей все еще более благостно — но только из уст Павлюченко.

«Нас радует настоящий ренессанс многодетности. За последнее десятилетие количество семей, воспитывающих троих и более детей, выросло на впечатляющие 70 процентов. Сегодня свыше 120 тысяч белорусских семей являются многодетными, и в них растет каждый четвертый ребенок страны», — заверяет она.

А вот чайлд-фри как жизненный идеал разделяет менее 1 процента населения, радуется министр. Хотя и отмечает, что есть еще проблема вынужденной бездетности, с которой сталкиваются около 14% пар.

«Интересно, что даже на фоне общего демографического спада, характерного для всей Европы, в белорусском обществе сохраняются очень четкие и оптимистичные репродуктивные установки. Для большинства наших граждан идеалом по‑прежнему остается семья с двумя‑тремя детьми. Эта глубокая внутренняя потребность в продолжении рода, эта естественная радость от детского смеха в доме и есть наша главная опора в построении будущего страны», — радуется министр.

В чем оптимизм «репродуктивных установок» белорусов — не очень понятно. Уровень рождаемости в Беларуси в 2024-м был минимальным со времени начала наблюдений. И это — данные, опубликованные Белстатом. Рождаемость действительно падает везде вокруг нас. Но нигде она не падает так быстро, как в Беларуси.

В прошлом году у в стране родилось 58 938 детей. Это в 1,5 раза меньше к уровню 2019-го года, когда Белстат в последний раз публиковал официальные данные. В 2015 году, когда рождаемость в современной Беларуси достигла пика, за год родилось 119 028 детей.

Показатель рождаемости в Беларуси составил 6,5 детей на 1000 человек. В Литве в прошлом году на 1000 человек родилось 7,7 детей. В Польше – 6,7. Евразийский союз еще благополучнее. В Казахстане уровень рождаемости в прошлом году — 18 детей на 1000 человек. В Армении – 11,2. И даже в России, которая жалуется на катастрофическую демографическую ситуацию, в прошлом году на 1000 человек родилось больше восьми детей.

Цена игнорирования

Так что сравнение в пользу Беларуси возможно только с воюющей Украиной. В стране, которая воюет три года, из которой миллионы человек бежали, спасаясь от войны, в прошлом году родилось около 6 детей на 1000 человек. То есть, немногим меньше, чем в мирной Беларуси.

Как мы уже писали, дело в том, что Украина три года воюет с внешним врагом. Белорусские власти пять лет воюют против белорусов. И не желают слышать, чего хотят те, кто должен им рожать новых белорусов. Ценой этого уже в ближайшее время могут стать непопулярные решения, вроде увеличения пенсионного возраста для женщин.

И попытки министра рассказать, как в стране создан надежный тыл для мам и пап, про трудовые гарантии, гибкие графики и щедрые пособия выглядят неубедительно. Статистика сурова, и другой не будет, пока обсуждение проблем семьи — это благостные речи про «пристань душевного покоя».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com