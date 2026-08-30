закрыть
1 сентября 2026, вторник, 2:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Портников: Путин грешит дружбой с «самым большим украинским националистом»

4
  • 30.08.2026, 10:57
  • 12,348
Портников: Путин грешит дружбой с «самым большим украинским националистом»
Виталий Портников

Оказалось, что российский диктатор не шутил.

В свое время Путин считал украинским националистом Медведчука, поскольку тот открыто озвучивал свою позицию и он действительно им являлся ради собственной выгоды, пояснил журналист Виталий Портников.

Как только Медведчук оказался в России, он резко изменил свою позицию и теперь пишет статьи о том, что «украинцев и Украины не существует».

Об этом Виталий Портников рассказал в своем интервью для Евгения Киселева на YouTube.

«Условно говоря, русскоязычный Арестович может вызывать такое же раздражение, как украиноязычный Портников, потому что, при всех своих попытках примкнуть к «русскому миру», он не отказывал Украине в праве на существование, а это уже преступление. Вы же помните, что Путин когда-то говорил, что самым большим украинским националистом, которого он знал, был Виктор Медведчук. Мы всегда поражались и думали, что он шутил. Я думаю, что он не шутил», - высказал мнение политический аналитик.

«Медведчук в свою бытность украинским политиком и чиновником отстаивал идею самого существования Украины как независимого государства, потому что он в этом независимом государстве хотел занимать должности и воровать. Для Путина это было кощунством, потому что он считал, что Медведчук, если является его другом, должен понимать, что Украина — это выдумка австрийского Генштаба. Вот, кстати, сейчас, когда Медведчук окончательно после своего обмена оказался в руках у Путина, он постоянно пишет статьи, в которых отрицает сам факт существования украинского государства и украинского народа, то есть он уже больше не националист», - отметил Портников.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран