Портников: Путин грешит дружбой с «самым большим украинским националистом» 4 30.08.2026, 10:57

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Виталий Портников

Оказалось, что российский диктатор не шутил.

В свое время Путин считал украинским националистом Медведчука, поскольку тот открыто озвучивал свою позицию и он действительно им являлся ради собственной выгоды, пояснил журналист Виталий Портников.

Как только Медведчук оказался в России, он резко изменил свою позицию и теперь пишет статьи о том, что «украинцев и Украины не существует».

Об этом Виталий Портников рассказал в своем интервью для Евгения Киселева на YouTube.

«Условно говоря, русскоязычный Арестович может вызывать такое же раздражение, как украиноязычный Портников, потому что, при всех своих попытках примкнуть к «русскому миру», он не отказывал Украине в праве на существование, а это уже преступление. Вы же помните, что Путин когда-то говорил, что самым большим украинским националистом, которого он знал, был Виктор Медведчук. Мы всегда поражались и думали, что он шутил. Я думаю, что он не шутил», - высказал мнение политический аналитик.

«Медведчук в свою бытность украинским политиком и чиновником отстаивал идею самого существования Украины как независимого государства, потому что он в этом независимом государстве хотел занимать должности и воровать. Для Путина это было кощунством, потому что он считал, что Медведчук, если является его другом, должен понимать, что Украина — это выдумка австрийского Генштаба. Вот, кстати, сейчас, когда Медведчук окончательно после своего обмена оказался в руках у Путина, он постоянно пишет статьи, в которых отрицает сам факт существования украинского государства и украинского народа, то есть он уже больше не националист», - отметил Портников.

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