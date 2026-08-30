На заводе по производству «шахедов» в Алабуге началась паника 11 30.08.2026, 16:28

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Спутники зафиксировали масштабное строительство.

Спутники зафиксировали строительство масштабной системы защиты вокруг завода по производству ударных беспилотников в особой экономической зоне Алабуга (Республика Татарстан, Россия).

Об этом пишет аналитик Спенсер Фарагассо из Института науки и международной безопасности (Good ISIS).

Отмечается, что снимки высокого разрешения от Vantor и Airbus за июль и август текущего года демонстрируют появление десятков больших решетчатых башен вокруг производственных мощностей БПЛА и других объектов, задействованных в производстве.

Оборонительная система состоит из двух поясов башен, отмечают эксперты.

Внутренний периметр состоит из более низких конструкций, непосредственно окружающих основные производственные объекты. Внешний периметр состоит из более высоких башен и охватывает более широкую территорию.

Аналитики предполагают, что конструкция предназначена для установки металлической сетки из тросов, которая должна оградить объекты. Это усложнит атаку на производство крылатыми ракетами и ударными беспилотниками.

Возведение башен началось приблизительно после 18 мая этого года, уточняют аналитики, опираясь на спутниковые снимки. Эксперты констатируют, что к концу июля Алабуга достигла существенного прогресса в строительстве внешнего периметра безопасности, состоящего из более крупных башен. Он охватывает производственные мощности Алабуга-Волокно.

Строительство новых оборонительных сооружений происходит в то время, когда Украина все чаще атакует объекты по всей территории России беспилотниками и крылатыми ракетами FP-5, отмечают аналитики.

Алабуга — особая экономическая зона (ОЭЗ) в России, являющаяся основным местом производства дронов «Герань» (российский копия «шахедов») и «Гербера». Она расположена возле города Елабуга и занимает площадь около 4 тыс. га.

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