Российские «Герани» начнут взрываться при взлете? 28.06.2026, 17:30

На сайте «Алабуги» появилось сообщение о взломе внутренней инфраструктуры.

Неизвестные взломали сайт особой российской экономической зоны «Алабуга», расположенной в Татарстане, свидетельствует одна из архивных копий официальной страницы от 27 июня, которую обнаружил The Insider. На ней временно появилось сообщение от имени подпольной организации «Черная искра», которая утверждает, что «проникла на производство БПЛА»:

«Несколько месяцев мы работали внутри системы. За это время выгрузили базу данных всех сотрудников, их родственников, места проживания, цепочки поставок и прочее».

Как утверждают неизвестные, они также оставили «сотни сюрпризов в свежих партиях „гераней“», в том числе при подготовке к запуску эти беспилотники будут «взрываться», говорится в сообщении:

«Это наш ответ на привлечение 15-летних детей к сборке убийственных дронов. А в Алабуге этим как раз гордятся. Списки всех причастных уже у нас. Некоторые после короткого общения и согласились нам помочь попасть на производство. Сейчас в Алабуге большой шухер, их сервера пришлось отключать физически, а ФСБшники проверяют всех, кто может быть причастен к проникновению в систему».

Независимо подтвердить это заявление невозможно. Представители ОЭЗ «Алабуга» комментариев не давали. В настоящее время сайт работает исправно.

Особая экономическая зона «Алабуга» расположена в Елабужском районе Татарстана. До полномасштабной российско-украинской войны она развивалась как промышленная площадка с иностранными резидентами и собственным образовательным проектом «Алабуга Политех». После ухода части зарубежных компаний и дефицита кадров руководство ОЭЗ сделало ставку на оборонные заказы.

На территории «Алабуги» развернули производство ударных беспилотников типа Shahed, которые в России называют «Герань-2» и используют для атак по Украине. К работе на производстве, по данным журналистов и правозащитников, привлекали студентов «Алабуга Политех».

На фоне оборонных заказов Елабужский район стал лидером Татарстана по зарплатам: за год средний заработок на крупных и средних предприятиях района вырос на 72% и достиг 217 тысяч рублей. Из-за производства дронов «Алабуга» уже становилась целью украинских атак: в апреле 2024 года беспилотники ударили по комплексу общежитий для сотрудников и студентов, связанных с производством БПЛА.

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