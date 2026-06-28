Россия готовится эвакуировать 250 тысяч человек из Крыма? 1 28.06.2026, 18:20

4,620

Появились подробности плана.

Связанный с российскими силовиками инсайдерский канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что российская оккупационная администрация Крыма в закрытом режиме подготовила план эвакуации жителей полуострова и государственных учреждений. По словам источников, документ может охватывать до 250 тысяч человек.

Если эта информация подтвердится, это станет одним из самых тревожных и символичных сигналов для Кремля.

Источники не исключают, что часть происходящего может быть связана с традиционным для крымской оккупационной администрации переделом активов «под шумок». Однако другой собеседник канала утверждает, что план частичной эвакуации действительно существует.

Главная проблема, по его словам, заключается в том, что в России пока не понимают, где размещать такое количество людей: 250 тысяч человек — это население среднего российского города.

По данным Telegram-канала, в пятницу и субботу на нефтебазы в Крыму начали приезжать вооруженные люди. Они силой выводили представителей собственников и брали объекты под полный контроль. Аналогичные действия, как утверждают источники, происходили и на ряде частных автотранспортных предприятий.

Операцией, по их словам, руководил человек с позывным «Хруст». Источники называют его бывшим бойцом ЧВК «Вагнер», который впоследствии стал одним из командиров ЧВК в Крыму, связанной с окружением гауляйтера Сергея Аксенова.

Когда на места приезжали сотрудники полиции, «Хруст», по данным ВЧК-ОГПУ, ссылался на закрытое распоряжение так называемого совета министров Крыма о подготовке резервов на случай эвакуации. Этим, как утверждается, и объяснялся захват контроля над нефтебазами и транспортной инфраструктурой.

Контекст делает эту информацию особенно чувствительной. В последние недели Украина последовательно наносит удары по крымской логистике: под атаки попадали нефтебазы, паромы, порты, мосты, железнодорожная инфраструктура и энергетические объекты. На полуострове фиксировались перебои с электроснабжением, ограничения на продажу топлива, проблемы с переправой и очереди на выезд через Керченский мост.

Обозреватели отмечают, что даже сама подготовка подобного плана, если информация подтвердится, свидетельствует о резкой смене настроений внутри оккупационной администрации. Крым, который Кремль годами демонстрировал как «витрину возвращения», теперь все больше выглядит как территория, которую приходится не только снабжать и защищать, но и готовить к возможной эвакуации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com