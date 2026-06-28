Было 16 взрывов: в Крыму горит Сакская ТЭЦ 28.06.2026, 14:09

Пожар постепенно разрастается.

В ночь на воскресенье, 28 июня, в городе Саки во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Об этом сообщает проукраинский OSINT-канал «Крымский ветер».

Под атакой оказалась местная ТЭЦ. В течение часа свидетели зафиксировали 16 взрывов с заревом, также наблюдалось задымление.

Сакская ТЭЦ горит после прилетов, позже сообщила мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Пожар отмечается в районе резервуаров с топливом.

Под утро пожар на Сакской ТЭЦ усилился. Данные спутниковой съемки показывают увеличение площади тепловых сигнатур.

Электрическая мощность Сакской теплоэлектроцентрали составляет 149,4 МВт, тепловая мощность 138 Гкал/ч. ТЭЦ является основным производителем тепловой энергии в Саках.

Тем временем российское Минобороны заявило о якобы сбитых в течение ночи 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com