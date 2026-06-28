Было 16 взрывов: в Крыму горит Сакская ТЭЦ
- 28.06.2026, 14:09
Пожар постепенно разрастается.
В ночь на воскресенье, 28 июня, в городе Саки во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Об этом сообщает проукраинский OSINT-канал «Крымский ветер».
Под атакой оказалась местная ТЭЦ. В течение часа свидетели зафиксировали 16 взрывов с заревом, также наблюдалось задымление.
Сакская ТЭЦ горит после прилетов, позже сообщила мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки.
Пожар отмечается в районе резервуаров с топливом.
Под утро пожар на Сакской ТЭЦ усилился. Данные спутниковой съемки показывают увеличение площади тепловых сигнатур.
Электрическая мощность Сакской теплоэлектроцентрали составляет 149,4 МВт, тепловая мощность 138 Гкал/ч. ТЭЦ является основным производителем тепловой энергии в Саках.
Тем временем российское Минобороны заявило о якобы сбитых в течение ночи 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.