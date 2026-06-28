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Оккупированный Крым атаковали дроны: мощные взрывы в Симферополе, Севастополе и Саках

  • 28.06.2026, 10:18
Оккупированный Крым атаковали дроны: мощные взрывы в Симферополе, Севастополе и Саках

Стадо известно об ударах по ТЭЦ.

Ночью 28 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Серия взрывов прогремела в Симферополе, Севастополе и в Саках.

В Саках подверглась нападению местная тепловая электростанция (ТЭЦ). Об этом сообщил мониторинговый канал «Крымский ветер».

По словам очевидцев, в течение часа на территории объекта прогремели как минимум 16 взрывов. После этого на месте наблюдаются заря и задымление. Кадры атаки на Сакскую ТЭЦ были опубликованы в сети.

Следует отметить, что на момент публикации официальных подтверждений об атаке на ТЭЦ в Саках не поступало.

Кроме того, ночью взрывы были слышны в районе российского военного аэродрома «Саки» в Новофедоровке, как сообщали аналитики. Однако о последствиях возможных ударов по объекту пока не сообщалось.

Что касается оккупированного Симферополя, то там взрывы начали раздаваться около полуночи. Перед этим, по словам очевидцев, в небе слышался пролет беспилотников, которые пыталась сбить местная противовоздушная оборона. В городе под ударом дронов, по предварительным данным, оказалась топливная база, расположенная недалеко от железнодорожного вокзала. После атаки на месте видны зарево и дым.

Около 01:00 взрывы также прогремели в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщили аналитики. Один из взрывов был настолько сильным, что в домах задрожали окна, однако данных о последствиях пока нет.

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