Украина в июне совершила рекордное количество атак на оборонные заводы РФ 27.06.2026, 19:58

Украинские дроны и ракеты системно парализуют военный потенциал РФ.

Украина в июне совершила рекордное количество воздушных атак на предприятия российского военно-промышленного комплекса. Главной целью стали заводы, производящие ракеты, электронику и боеприпасы, сообщает издание «Агентство».

По информации СМИ, последней известной целью стал завод «Титан-Баррикады» в Волгограде, атакованный в субботу.

Местные власти официально не назвали предприятие, однако губернатор Андрей Бочаров заявил о повреждении производственных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины ударили по этому заводу новыми ракетами FP-5 «Фламинго». Информацию о поражении объекта также подтверждают OSINT-исследования.

Это предприятие критически важно для Кремля, ведь там создают и производят пусковые установки для стратегических комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармат», пусковые системы для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», элементы для новейших российских ракет «Орешник».

Всего за первый месяц лета под удар попали менее 13 объектов российского ВПК. Это самый высокий показатель за весь 2026 год.

Среди других пораженных целей:

Производство ракет и электроники – предприятие «Прогресс» в Мичуринске (системы управления для авиации и ракет) и «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах (антенны для «Калибров» и «Искандеров»).

Изготовление боеприпасов - «Завод Эластик» в Рязанской области (авиабомбы и снаряды) и химзавод «Азот» в Новомосковске, который дважды атаковали из-за производства компонентов для взрывчатки.

Судостроение - под удар дронов попал завод «Залив» в оккупированном Крыму, где получили повреждения два военных судна.

Аналитики отмечают, что столь масштабная кампания украинских сил преследует цель не только перекрыть логистику в Крым или создать дефицит горючего, но и системно уменьшить общие военные способности России.

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