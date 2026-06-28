Двое американцев должны посмотреть все матчи ЧМ по футболу за $50 тысяч 28.06.2026, 17:37

ФОТО: REUTERS

Один бросил работу, второй — оставил девушку.

Американцы Кевин Акато из штата Массачусетс и Остин Франклин из Флориды выиграли конкурс на телеканале FOX One и были назначены «главными наблюдателями». Если они будут соблюдать правила, их ждет огромная сумма: по $50 тысяч каждому. Суть сделки: смотреть каждую минуту чемпионата мира и создавать контент для социальных сетей. Деньги они получат только в том случае, если выдержат все 39 дней чемпионата.

«Я уволился из ресторана ради этого. Но мой начальник сказал, что если я захочу вернуться, двери всегда открыты!» — рассказывает Акато BILD. Франклину пришлось оставить свою девушку одну на шесть недель.

До финала их жизнь почти полностью проходит в стеклянном боксе площадью 36 квадратных метров, установленном на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Это внезапно превратило двух совершенно незнакомых людей в лучших друзей.

«За три недели мы очень хорошо узнали друг друга», — говорит Акато. Франклин добавляет: «Теперь мы знаем, кто за какую команду болеет и за каких игроков. Кевин всегда спокоен, даже когда голоден или устал».

Еду им доставляют прямо в стеклянный бокс; туалет находится за углом. Однако им не нужно ночевать на Таймс-сквер: оба останавливаются в близлежащем отеле.

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