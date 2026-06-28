Картины Шагала и Сутина ушли с молотка 3 28.06.2026, 18:31

«Обнаженная натура» Амедео Модильяни. Фото: Getty Images

Они входят в коллекцию владельца футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Аукционный дом Sotheby’s в своем лондонском офисе провел торги коллекцией британского бизнесмена и владельца футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Джо Льюиса. В общей сумме предметы искусства из нее за два дня торгов ушли с молотка за $392,6 млн при оценочной стоимости в более чем $268 млн, пишет office life.

В коллекции Льюиса были собраны ключевые произведения европейского фигуративного искусства конца XIX — XX века. Она охватывала несколько поколений художников, которые так или иначе работали с человеческой фигурой. Так, на торги попали работы Климта, Модильяни, Пикассо, Магритта и других авторов.

Топ-лотом торгов стала работа «Обнаженная натура» Амедео Модильяни. Подробнее об этой картине мы рассказывали тут.

Работу считают одной из самых известных в карьере художника. Sotheby’s не раскрывал оценочной стоимости картины, однако на рынке говорили о сумме $60 млн. В итоге «Обнаженная натура» ушла с молотка за $60,6 млн и установила рекорд, став самой дорогой картиной художника на аукционных торгах Европы.

«Влюбленные в Вансе». Фото: Sotheby's

Также во время этих торгов продали работу «Влюбленные в Вансе» Марка Шагала 1957 года. Позитивная оценка картины с одним из самых узнаваемых образов в творчестве художника из Витебска — $4 млн. Новый же владелец заплатил за нее $4,3 млн.

«Портрет мальчика в синем». Фото: Sotheby's

Во время аукциона продали и картину «Портрет мальчика в синем» Хаима Сутина. Аукционный дом оценивал картину 1928 года в $2,4–3,3 млн. Новый владелец заплатил за нее $3,1 млн.

Также во время торгов продали работу «Голова крестьянина» Казимира Малевича. Редкую гуашь периода примитивизма в творчестве художника оценивали в $2–2,67 млн, а продали почти вдвое дороже — за $3,9 млн.

«Голова крестьянина». Фото: Казимир Малевич

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