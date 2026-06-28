Байден резко раскритиковал Трампа

Байден резко раскритиковал Трампа2
- 28.06.2026, 17:15
Бывший президент США назвал его «нарциссическим неудачником».
Джо Байден выступил на мероприятии Демократической партии и раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа. 83-летний политик назвал его «нарциссическим неудачником» и обвинил в «дерзкой и откровенной коррупции», сообщает The Times.
«Это не просто его тщеславные проекты — снос Восточного крыла Белого дома ради собственного бального зала, присвоение своего имени Центру Кеннеди, строительство арки в свою честь, даже найм собственного смотрителя бассейна для ремонта Зеркального бассейна. Ого! Какой неудачник», — заявил Байден.
Речь идет о многомиллионной реконструкции Зеркального бассейна на Национальной аллее в Вашингтоне. Трамп обещал привести памятник в лучшее состояние за всю его 104-летнюю историю, однако во время недавней жары в бассейне снова появились водоросли, а краска на дне начала облупливаться.
«Зеркальный бассейн отражает нарциссизм и некомпетентность, лежащие в основе этой администрации», — добавил Байден.
По его словам, этот проект стал одним из примеров «коррупции в масштабах, которых раньше не видели в истории США».
Кроме того, Байден заявил, что Трамп «подрывает авторитет США в мире больше, чем любой другой американский президент», «разрушает НАТО» и «ставит Путина выше американских союзников».