Соболенко рассказала, чем займется после тенниса 10 28.06.2026, 18:09

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Но это дело не ближайшего будущего.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко порассуждала, кем может стать в случае завершения игровой карьеры.

— Когда завершу карьеру, мне придется найти занятие, где можно будет давать выход этим эмоциям. Может быть, бокс. Да. Я немного занималась боксом, но это непросто, ведь можно получить травму. Возможно, после тенниса стану боксером или моделью, — отметила Соболенко в беседе с The Guardian.

Ранее Соболенко высказалась о своем агрессивном образе.

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