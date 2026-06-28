Соболенко рассказала, чем займется после тенниса

Соболенко рассказала, чем займется после тенниса10
- 28.06.2026, 18:09
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Но это дело не ближайшего будущего.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко порассуждала, кем может стать в случае завершения игровой карьеры.
— Когда завершу карьеру, мне придется найти занятие, где можно будет давать выход этим эмоциям. Может быть, бокс. Да. Я немного занималась боксом, но это непросто, ведь можно получить травму. Возможно, после тенниса стану боксером или моделью, — отметила Соболенко в беседе с The Guardian.
Ранее Соболенко высказалась о своем агрессивном образе.