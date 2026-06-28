закрыть
28 июня 2026, воскресенье, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко рассказала, чем займется после тенниса

10
  • 28.06.2026, 18:09
  • 1,094
Соболенко рассказала, чем займется после тенниса
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

Но это дело не ближайшего будущего.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко порассуждала, кем может стать в случае завершения игровой карьеры.

— Когда завершу карьеру, мне придется найти занятие, где можно будет давать выход этим эмоциям. Может быть, бокс. Да. Я немного занималась боксом, но это непросто, ведь можно получить травму. Возможно, после тенниса стану боксером или моделью, — отметила Соболенко в беседе с The Guardian.

Ранее Соболенко высказалась о своем агрессивном образе.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра