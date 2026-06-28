Соболенко высказалась о своем агрессивном образе 5 28.06.2026, 15:23

АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Многие думают, что белорусская теннисистка — «стерва».

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко предположила в интервью The Guardian, почему некоторые люди думают, что она стерва.

Корреспондент пишет, что Соболенко понимает, почему у людей могут быть предвзятые представления о ней. Арина рассказала историю о своей лучшей подруге по теннису, испанке Пауле Бадосе, которая тоже может казаться пугающе холодной на корте:

«Когда мы познакомились, я сказала: «О, я думала, ты стерва!» А она ответила: «Я тоже так думала». Я полагала: «Ну, наверное, это не так, поэтому мы можем быть друзьями». Она сказала: «Да, мы на самом деле довольно похожи». Вероятно, дело просто в нашем отношении к игре на корте».

Соболенко рассуждает, что есть еще одна вещь, из-за которой люди думают, что она недружелюбна. И это ее лицо: «Когда вы увидите меня в первый раз, вы, вероятно, подумаете, что я стерва из-за моего славянского лица. Это только усугубляет ситуацию».

Почему она так решила?

«Когда я иду с бесстрастным лицом и без эмоций, я могу выглядеть очень агрессивно. Поэтому я понимаю, почему некоторые люди думают, что я стерва. Когда вы узнаете меня лучше, вы поймете, что это просто то, с чем я родилась».

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