Правительство Израиля признало геноцид армян 28.06.2026, 15:33

Факт геноцида официально признан 32 государствами.

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за официальное признание геноцида армян, совершённого османскими властями в поздний период существования Османской империи. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который был инициатором этого решения.

«Никогда не поздно совершить правильный поступок. Таким образом, Израиль присоединяется к 32 странам, которые исполнили свой моральный долг, признав историческую правду и отвергнув попытки её отрицания», — написал он в соцсети X.

Жертвами геноцида в 1915-1916 годах стали 1,5 млн армян. Факт геноцида официально признан 32 государствами — членами ООН, включая США, Канаду, Россию и Германию. Ранее геноцид также официально признали Европейский парламент и Святой Престол. Однако многие другие страны, прежде всего Турция, факт геноцида не признают.

Теперь решение правительства Израиля будет передано на рассмотрение пленарного заседания Кнессета, где по нему состоится парламентское голосование.

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