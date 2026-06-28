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Стало известно, когда в Беларуси закончится жара

  • 28.06.2026, 15:05
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Стало известно, когда в Беларуси закончится жара

Ждать осталось недолго.

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что до середины следующей недели в Беларуси будет очень жарко, сообщает ОНТ.

Жара будет достигать местами +38, а ночи обещают быть душными и тропическими. Но, к счастью, скоро это испытание закончится.

Со среды, 1 июля, постепенно начнет поступать прохладный воздух. А вместе с ним придут дожди, грозы и шквалистый ветер. В среду ожидается днем от 25 до 30 градусов, на юге и юго-западе все еще жарко - до плюс 35. В четверг, 2 июля, дожди и грозы охватят большинство районов. Ночью ожидается от 13 до 18, а днем от 21 до 30 тепла.

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