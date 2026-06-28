Сырский раскрыл стратегию изматывания России 28.06.2026, 14:43

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Александр Сырский

Задача ВСУ — удерживать позиции и жестко контратаковать.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью The Times рассказал о стратегии Киева, основанной на постепенном истощении российских сил, ударах по логистике и военной инфраструктуре, а также наращивании технологического преимущества (перевод — сайт Charter97.org).

По словам генерала, главная задача украинской армии — удерживать позиции и ежедневно наносить российским войскам максимально тяжелые потери. С начала 2026 года, утверждает Сырский, из строя выведены около 183,5 тысячи российских военнослужащих. Все большую роль в этом играют беспилотники, которые существенно повышают эффективность поражения целей.

Он также отметил, что в мае Украина впервые с 2023 года смогла увеличить контролируемую территорию. Одновременно украинские дальнобойные удары были направлены по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающий завод «Капотня», а также по целям в аннексированном Крыму. По словам главнокомандующего, такие атаки призваны нарушить российскую логистику, ослабить экономику и вынудить Москву начать переговоры на условиях, приемлемых для Киева.

При этом Сырский предостерег от разговоров о переломе в войне. Он назвал нынешнее преимущество Украины хрупким и подчеркнул, что ситуация на фронте меняется очень быстро.

Генерал заявил, что Украина значительно увеличила производство беспилотников и теперь превосходит Россию по числу FPV-миссий в 1,7–2 раза. Однако современное поле боя стало практически полностью просматриваемым, поэтому крупные наступательные операции крайне затруднены: любые крупные скопления войск быстро обнаруживаются и поражаются дронами и артиллерией.

По оценке Сырского, преимуществами России остаются численность войск, ракетный арсенал и запасы артиллерийских боеприпасов, тогда как Украина испытывает нехватку личного состава. Он также выразил мнение, что Владимир Путин не готов к миру, поэтому война превращается в долгую борьбу технологий, экономических возможностей и ресурсов.

Самого Сырского критики называют жестким командующим, тогда как его сторонники считают его «солдатским генералом».

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