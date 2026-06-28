Лукашенко закончил переговоры с Путиным и отправился в «длительную командировку»10
- 28.06.2026, 10:55
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О результатах встречи диктаторов официально так и не рассказали.
Александр Лукашенко отправился в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом 28 июня сообщила его пресс-служба. Поездка началась сразу после двухдневных переговоров с Владимиром Путиным, о результатах которых официально так и не рассказали.
Утром 28 июня телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко «посетит ряд государств для переговоров».
Командировка началась сразу после двух дней переговоров с Владимиром Путиным. 26 июня Лукашенко встретился с ним в формате «тет-а-тет» в его резиденции на Валдае. А на следующий день, 27 июня, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт анонсировала новые переговоры в расширенном составе. По итогам обеих встреч ни белорусская, ни российская сторона не предоставили никакой информации об их содержании или результатах.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» анонсировал, что визит состоится в Индонезию.