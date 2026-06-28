Times: Путин оказался перед выбором из двух вариантов 2 28.06.2026, 15:15

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Глава Кремля боится потерять Крым.

Киев надеется, что, предъявив российскому диктатору Владимиру Путину угрозу потери оккупированного им Крыма, заставит его сесть за стол переговоров. Однако существует риск, что это, наоборот, подтолкнет Кремль к эскалации конфликта.

Об этом пишет обозреватель, эксперт по Восточной Европе Марк Галеотти для The Sunday Times, напоминая, что Крым имеет для Путина огромное значение как стратегически, так и политически.

Украинское правительство обязалось восстановить контроль над всеми оккупированными Россией территориями, негласно предполагается, что Киеву придется принять фактический контроль Москвы над Крымом как цену мира, отмечает Галеотти. Таким образом, российскому диктатору необходимо будет вести переговоры на условиях Киева, если он хочет прекратить блокаду и устранить угрозу полуострову.

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, уверен в жизнеспособности этой стратегии. В частности, украинский лидер утвердил проведение Службой безопасности Украины (СБУ) 40-дневной «операции по оказанию давления на государство-агрессора с целью побудить его к прекращению войны».

Оптимистично также настроен министр обороны Украины Михаил Федоров, считает автор статьи. Галеотти констатирует, что в то время как в Киеве царит новая уверенность, в России нарастает пессимизм.

Однако результат может оказаться куда менее предсказуемым и управляемым, чем, вероятно, считает Владимир Зеленский. Автор публикации описывает два подхода к войне против Украины, которые царят в российской элите.

Как отмечает Марк Галеотти, есть прагматики, которые считают, что России необходимо заморозить конфликт. По их мнению, Москве лучше удерживать то, что уже оккупировано, заявить о своей победе и начать переговоры, добиваясь снятия хотя бы части западных санкций и прекращения ударов Сил обороны вглубь РФ.

В то же время ответ лагеря максималистов — эскалация, в том числе с мобилизацией сотен тысяч резервистов и, возможно, более агрессивными операциями против европейских заводов, которые поставляют Украине оружие, пишет обозреватель.

Такая стратегия была бы очень рискованной, но для сторонников жесткой линии, которые не верят в способность Украины противостоять наступлению свежих войск, это хорошая ставка. В то же время Путин сохраняет осторожность и пока, вероятно, не убежден.

Впрочем, когда российский диктатор паникует, он склонен делать поспешные и неудачные шаги, предостерегает Марк Галеотти. Если Путин боится, что потеря полуострова приведет к его падению, он может сесть за стол переговоров, но с таким же успехом и поддаться на уговоры повысить ставки.

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