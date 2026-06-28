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Под Уздой милиция разогнала выставку автомобилей

  • 28.06.2026, 17:23
Под Уздой милиция разогнала выставку автомобилей

На месте находилось около 600 человек и более 250 транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба МВД, в Узденский РОВД поступили многочисленные сообщения от граждан об осложнении дорожного движения на автодороге Р-23 возле деревни Тростенец.

Прибыв на место, сотрудники милиции увидели большое количество автомобилей вдоль трассы, а также массовое скопление людей на площадках в лесополосе поблизости.

По информации силовиков, целью встречи была выставка дрифт-автомобилей. Её проведение не было согласовано с властями, а участников приглашали через социальные сети.

На месте находилось около 600 человек и более 250 транспортных средств. В отношении организаторов и наиболее активных участников составили административные материалы, которые направлены в суд.

Силовики сообщили присутствующим о необходимости покинуть место несанкционированного мероприятия, а сотрудники ГАИ приняли соответствующие меры.

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